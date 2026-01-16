Edirne\'de Jeotermal Kuyulara İptal Kararı

EDİRNE'nin Keşan ilçesine bağlı 4 köyün sınırları içerisine özel bir firma tarafından açılmak istenen jeotermal kuyulara karşı açılan davada Edirne İdare Mahkemesi 'iptal' kararı verdi.

Keşan ilçesine bağlı Kılıç, Türkmen, Akçeşme ve Boztepe köyleri sınırları içerisine özel bir şirket tarafından jeotermal kaynak arama amaçlı sondaj çalışması projesi için Edirne İdare Mahkemesi'ne açılan davada 'iptal' kararı çıktı. Konuyla ilgili Boztepe köyünde basın açıklaması yapıldı. Boztepe Köyü Sulama Kooperatifi Başkanı Hasan Akdeniz, 4 köye ait mera ve 1'inci derece tarım toprakları üzerine açılmak istenen 7 jeotermal kuyu ve jeotermal ısıtmalı seracılık projesi ile 5 bin 850 dekar toprağın işgal edileceğini belirterek, "İlk girişim 7 Temmuz 2023 tarihinde gerçekleştirildi. Keşan Kent Konseyi'nin bizleri uyarması ve bizlere öncülük etmesi sonucu topladığımız yüzlerce itiraz dilekçelerimizi ilgili makamlara ilettik. İtirazlarımızın dikkate alınması ve şirketin gerekli belgeleri tamamlayamaması üzerine bakanlık tarafından proje durduruldu. Ancak aynı şirket 25.01.2025 tarihinde yeni bir dosya ile Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'na yeniden müracaat ediyor. Bakanlık müracaatı kabul edip yeni değişiklikler doğrultusunda projeye onay veriyor. Bizler önce itiraz dilekçelerimizi toplayıp ilgili makamlara ilettik. Daha sonra da 'ÇED gerekli değildir' kararının yürütmesini durdurulması ve iptal talepli davamızı Edirne İdare Mahkemesi'ne avukatımız Yılmaz Tuna'nın yardımları ile açtık. Bu talebimiz karşısında mahkeme önce 'yürütmeyi durdurma' şimdide 'iptal' kararı verdi. Yani 5 bin 850 dekar toprağımız kurtuldu. Çok sevinçliyiz" dedi.