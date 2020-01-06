Edirne'de kadınlardan 'evlilik affı' iddiasına tepki - Son Dakika
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Edirne'de kadınlardan 'evlilik affı' iddiasına tepki

6 saat önce

EDİRNE'de sivil toplum örgütleri, çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işlemiş faillere 'evlilik affı' altında getirilmek istendiğini öne sürdükleri af çalışmalarına tepki gösterdi.

Edirne'de kadınlardan 'evlilik affı' iddiasına tepki, System.String[]

EDİRNE'de sivil toplum örgütleri, çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işlemiş faillere 'evlilik affı' altında getirilmek istendiğini öne sürdükleri af çalışmalarına tepki gösterdi.

Edirne'de çocuk ve kadın hakları dernekleriyle çok sayıda siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcisi Saraçlar Caddesi'nde bir araya gelerek, çocuklara yönelik cinsel istismar suçunu işlemiş faillere 'evlilik affı' adı altında getirilmek istenen af çalışmaları iddialarına tepki gösterdi. Nafaka Hakkı Kadın Platformu ve TCK 103 Kadın Platformu'nun konuyla ilgili çeşitli illerde eş zamanlı olarak organize ettiği basın açıklamasına vatandaşlar da destek verdi. Topluluk adına açıklamayı okuyan Edirne Çocuk Hakları Derneği Başkanı Nebahat Çavuş, faillerin değil, çocukların mağduriyetlerine öncelik tanınması gerektiğini söyledi.

'FAİLLERİ DEĞİL ÇOCUKLARI KORUYUN'

Knuyla ilgili yapılacakları kadın ve çocuk örgütleri olarak yıllardır haykırdıklarını ifade eden Çavuş, "Bu düzenlemeyi yapma gerekçesi olarak, küçük yaşta istismar edilmiş ve evlendirilmiş kız çocuklarının, suç olan bu eylemi gerçekleştiren erkeklerin hapse girmesi sonucunda çocuklarıyla birlikte ortada kalmaları ve mağdur olmaları gösterilmektedir. Çocukları korumakla yükümlü devletin veri dahi paylaşmadan böyle bir gerekçeyle çocukların cinsel istismarını meşrulaştırmaya çalışmasını akıl ve vicdan dışı buluyoruz. Amaç gerçekten kız çocuklarını korumak ve mağdur olmalarını engellemekse neler yapılabileceğini kadın ve çocuk örgütleri yıllardır haykırmakta. Faillerin değil, çocukların mağduriyetlerini öncelemek ve dahası önlemek elinizde. İstismarcıları affetmek yerine çocukları koruyacak önlemleri hayata geçirin" diye konuştu.


Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.01.2020 02:19 Kaynak: DHA
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