Edirne'de kar yağışı (3)

KEŞAN'IN YÜKSEK KESİMLERİ KARLA KAPLANDI

Edirne'nin Keşan ilçesinin yüksek kesimlerinde dün akşam başlayan kar yağışı, Paşayiğit Mahallesi ile Beyendik beldesini beyaza bürüdü. Hava sıcaklığının 2 dereceye kadar düştüğü mahalle ve beldede çatılar ile sokaklar karla kaplandı.