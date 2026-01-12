Edirne'de Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne'de Kar Yağışı Etkili Oldu

Edirne\'de Kar Yağışı Etkili Oldu
12.01.2026 10:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'de kar yağışı nedeniyle şehir beyaza büründü, Uzunköprü'de okullar tatil edildi.

EDİRNE'de etkili olan kar yağışı nedeniyle kentin büyük bölümü beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarıda bulunduğu iller arasındaki Edirne'de, kar yağışı etkili oldu. Gece başlayıp, sabah etkisini sürdüren kar yağışı nedeniyle kentin büyük bölümü beyaza büründü. Kentin simgesi tarihi Selimiye Camisi başta olmak üzere tarihi eserler karla kaplandı. Hava sıcaklığının eksi 2 derece olduğu kentte, buzlanma sonucu kazalar meydana geldi. Polis ekipleri, önemli noktalarda önlem alıp, sürücüleri dikkatli olmaları yönünde uyardı.

UZUNKÖPRÜ'DE OKULLAR TATİL

Diğer yandan Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle eğitime ara verildi. Uzunköprü Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, "İlçemiz genelinde 12 Ocak 2026 Pazartesi günü tüm okullarımızın tüm kademelerinde eğitim ve öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir" denildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Uzunköprü, Edirne, Güncel, Tatil, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran’a saldırı düzenleyecek Bomba iddia: ABD önümüzdeki günlerde İran'a saldırı düzenleyecek
Galatasaray’ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen’den çarpıcı hareket Galatasaray'ın kupayı kaybettiğini duyan Osimhen'den çarpıcı hareket
1 kilosu 558 bin TL Dünyanın en pahalı balı Türkiye’nin tuz şehrinden çıktı 1 kilosu 558 bin TL! Dünyanın en pahalı balı Türkiye'nin tuz şehrinden çıktı
Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu İşte ilk ifadesi Pencereden kurtarılan Gökçe bebeğin annesi bulundu! İşte ilk ifadesi
AVM’de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale AVM'de yer kiralama kavgasına biber gazlı müdahale
Trump’ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı Trump'ın polisleri kendilerine laf atan bir kişiyi kovaladı ancak yakalayamadı

10:43
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: Savaşa da hazırız diyaloğa da
10:42
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca’yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
Yarışmacının verdiği cevap Oktay Kaynarca'yı da şaşırttı: Şok içerisindeyim
10:39
Rahmi Koç’un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
Rahmi Koç'un torunlarıyla gittiği balıkçının fiyatları dudak uçuklattı
10:20
Görüntü Türkiye’den Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
Görüntü Türkiye'den! Eşsiz parçayı peynir fiyatına alan antikacı
09:57
Belediye Başkanı Alper Yeğin’in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
Belediye Başkanı Alper Yeğin'in mecliste kullandığı ifade tepki çekti
09:54
Arda Güler’den kupa törenine damga vuran hareket
Arda Güler'den kupa törenine damga vuran hareket
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2026 11:28:46. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Kar Yağışı Etkili Oldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.