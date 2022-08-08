BELEDİYE BAŞKANI, SOSYAL MEDYA FENOMENİ 'KÖSAL BABA'YLA BİLEK GÜREŞİ YAPTI - Son Dakika
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BELEDİYE BAŞKANI, SOSYAL MEDYA FENOMENİ 'KÖSAL BABA'YLA BİLEK GÜREŞİ YAPTI

08.08.2022 14:23
BELEDİYE BAŞKANI, SOSYAL MEDYA FENOMENİ 'KÖSAL BABA'YLA BİLEK GÜREŞİ YAPTI

EDİRNE'de Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 'Köksal Baba' ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Köksal Bektaşoğlu'yla bilek güreşi yaptı.

EDİRNE'de Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, 'Köksal Baba' ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Köksal Bektaşoğlu'yla bilek güreşi yaptı. Helvacıoğlu, bilek güreşinde 'Köksal Baba'ya yenildi.

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, tatil amacıyla ilçede bulunan 'Köksal Baba' ismiyle bilinen sosyal medya fenomeni Köksal Bektaşoğlu'nu ziyaret etti. Helvacıoğlu, 'Köksal Baba'yla bilek güreşi de yaptı. Mustafa Helvacıoğlu, bilek güreşinde 'Köksal Baba'ya yenildi. Helvacıoğlu, o anların videosunu sosyal medya hesabında, 'Köksal Baba ile iddiaya girdik, bizim de bileğimizi büken biri çıktı' notuyla paylaştı. Paylaşım kısa sürede çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Mustafa Helvacıoğlu, Keşan, Baba, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel BELEDİYE BAŞKANI, SOSYAL MEDYA FENOMENİ 'KÖSAL BABA'YLA BİLEK GÜREŞİ YAPTI - Son Dakika

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SON DAKİKA: BELEDİYE BAŞKANI, SOSYAL MEDYA FENOMENİ 'KÖSAL BABA'YLA BİLEK GÜREŞİ YAPTI - Son Dakika
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