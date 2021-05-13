Son dakika haberleri | Kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu - Son Dakika

Son dakika haberleri | Kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu

13.05.2021 11:01

Son dakika haberleri... Edirne'de, İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge kapsamında, arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kısıtlamadan muaf tutulan şehit aileleri kabristanı ziyaret etti.

Edirne'de, İçişleri Bakanlığından 81 il valiliğine gönderilen "Şehit Ailelerinin Kabristan Ziyaretleri" konulu genelge kapsamında, arife ile Ramazan Bayramı'nın birinci gününde kısıtlamadan muaf tutulan şehit aileleri kabristanı ziyaret etti.

Ziyaret gerçekleştiren şehit yakınlarından biri de 2016 yılında Mardin'in Midyat ilçesindeki terör saldırısında şehit olan polis memuru Nefize Özsoy'un anne ve babasıydı.

Edirne Yenişehir Mezarlığı'na gelen baba Süleyman ve anne Hafize Çetin, şehit kızları için Kur'an-ı Kerim okudu, dua etti.

Şehidin babası Süleyman Çetin, AA muhabirine buruk bir bayram geçirdiklerini söyledi.

Şehit ailelerinin ve İslam aleminin bayramını kutlayan Çetin, "Bizim için bayramlar gözyaşı ve hüzün. Bayramımız kızımızdan ayrı geçiyor. Buraya gelip kızımız için dua edip, kendimizi teselli ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmayanlardan Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

Hafize Çetin de bayramların hüzünlü geçtiğini belirterek, "Biz bayramlarda mezara koşuyoruz, kızımızın yanına. Bu acının tarifi yok, bayramlar bizim için buruk geçiyor." diye konuştu.

Son dakika haberleri | Kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu
Son dakika haberleri | Kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu
Son dakika haberleri | Kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu
Son dakika haberleri | Kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu

Ramazan Bayramı, Edirne, Arife, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberleri | Kısıtlamadan muaf tutulan şehit yakınları kabristan ziyaretinde bulundu - Son Dakika


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