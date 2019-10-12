Son Dakika Haberleri: Edirne'de motosiklet denetimleri devam ediyor
Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de motosiklet denetimleri devam ediyor

Edirne'de motosiklet denetimleri devam ediyor

1 saat önce

Edirne'nin Keşan içesinde, polis ekipleri tarafından motosiklet denetimi ve kontrolü yapıldı.

Edirne'de motosiklet denetimleri devam ediyor, System.String[]

Edirne'nin Keşan içesinde, polis ekipleri tarafından motosiklet denetimi ve kontrolü yapıldı. Denetimlerde 12 motosiklet trafikten men edilirken, sürücülere toplamda 14 bin 235 lira para cezası uygulandı.


Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı resmi, sivil motorize ekipler ile idari büro hizmetinde görevli personel tarafından toplam 45 kişi ile denetimler yapıldı.


Yenimescit Mahallesi ve TOKİ çevresi ile motosiklet tamiri yapan iş yerleri üzerinde yapılan motosiklet denetimlerinde, plakası mevcut olup sigorta ve sürücüsünün A2 ehliyet ehliyeti bulunmaması sebebiyle 8, Tescil kaydının bulunmaması sebebiyle 2, şaşe ve motor numarası kazılı olması sebebiyle 2 motosiklet olmak üzere toplam 12 adet motosiklet trafikten men edildi.


Uygulamada trafik kanunun ilgili maddelerinden motosiklet sürücü ve ruhsat sahiplerine toplamda 14 bin 235 TL idari para cezası kesildi. - EDİRNE

Edirne, Polis, Keşan, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 10:04 Kaynak: İHA
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