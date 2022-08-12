Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

12.08.2022 18:07
Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı

Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 720 TL, 340 Euro, 100 leva ve 120 leyi para ele geçirildi, konuyla ilgili 1 araca el konuldu.

Edirne'de polis ekiplerince düzenlenen operasyonda 6 şüpheli gözaltına alınırken uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen bin 720 TL, 340 Euro, 100 leva ve 120 leyi para ele geçirildi, konuyla ilgili 1 araca el konuldu.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince 25 Temmuz-5 Ağustos tarihleri arasında uyuşturucu madde ticaretine yönelik çalışma gerçekleştirildi. Yapılan çalışmalar sonucu bin 304,9 gram esrar, 1,74 gram skunk, 568,8 gram metamfetamin, 9 bin 120 gram kokain maddesi ile 22 adet Hint keneviri bitkisi ele geçirildi.

Ayrıca yapılan çalışmaların bir diğerinde ise uyuşturucu madde ticaretinden elde edildiği değerlendirilen toplam bin 720 TL, 340 Euro, 100 leva ve 120 leyi para ele geçirilerek, konuyla ilgili 1 araca el konuldu.

Yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 6 şahıs tutuklandı. - EDİRNE

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Kaynak: İHA

Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 6 şüpheli gözaltına alındı - Son Dakika
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