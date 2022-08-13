EDİRNE'de polisin düzenlediği operasyonlarda uyuşturucu maddeler ele geçirildi, gözaltına alınan 6 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde ticareti yapan şüphelilere yönelik operasyonlar düzenledi. Narkotik dedektör köpeklerin de kullanıldığı operasyonlarda belirlenen adreslerde aramalar yapıldı. Aramalarda, 1304,9 gram esrar, 1,74 gram skunk, 586,8 gram metamfetamin, 9120 gram kokain, 22 kök Hint keneviri ile uyuşturucu satışından elde edilen 1720 Tl, 340 euro, 100 Bulgar levası, 120 Romanya leyi ele geçirildi.
Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › EDİRNE'DE UYUŞTURUCU OPERASYONLARINDA 6 TUTUKLAMA - Son Dakika