Edirne'de sınırda yakalanan 3 FETÖ şüphelisi tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a gitmeye çalışırken sınırda yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi tutuklandı.
Güvenlik güçleri tarafından Meriç ilçesindeki 1. derece askeri yasak bölge yakınlarında gözaltına alınan B.C, İ.Ç. ve M.Ö'nün jandarmadaki işlemleri tamamlandı.
Uzunköprü Adliyesine sevk edilen zanlılar, savcılıktaki ifadelerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA
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