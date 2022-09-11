Edirne'nin fethinden hemen sonra harap durumda olan köprü 1402 yılında temeline kadar söküp yeniden yaptırıldı. 16 gözlü, 184 metre uzunluğundaki köprü Osmanlı komutanlarından Gazi Mihal Bey'in adı ile anılıyor.

Kentin batısında, Bulgaristan 'a giden ana yolda Tunca Nehri 'ne üzerinde bulunan, köprüye henüz kimliği belirlenemeyen kişi veya kişilerce sprey boyayla yazılar yazıldı.

Kaynak: AA

Bulgaristan, Tunca Nehri, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de Gazimihal Köprüsüne sprey boya ile yazılan yazılar temizlendi - Son Dakika

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