Tarihi Muradiye Cami avlusunda semazenler "Aşka sema" programında sema edecek - Son Dakika

Trakya'nın ilk mevlevihane tekkelerinden birini külliyesinde barındıran Muradiye Camisi'nde sema ayini gerçekleştirilecek.

Osmanlı padişahı 2. Murat'ın 1436 yılında Sarayiçi mevkisine hakim bir tepeye yaptırdığı, zaviyeli camilerin en güzel örneklerinden olan Muradiye Camisi 1935'li yıllara kadar içerisinde bir de Mevlevihane bulunduruyordu.

Zamanla yıkılan Mevlevihane Trakya'nın ilk mevlevihanesi olarak biliniyordu.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğüne bağlı Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından "Yaz konserleri" etkinlikleri kapsamında Mevlihane izlerini taşıyan selatin camide sema gösterisi, ilahi dinletisi ve Mevlevi ayinini içeren "Aşka sema" adlı programı gerçekleştirilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürü Ömer Faruk Belviranlı'nın konuk sanatçı olarak katılacağı program cumartesi günü düzenlenecek.

Programda Topluluk Sanat Yönetmeni Yıldıray Öztürk yönetiminde Muradiye Mevlevihanesi dervişlerinden Mustafa Dede tarafından bestelenen Bayati Mevlevi Ayin-i Şerifi icra edilecek, sema gösterisi yapılacak.

Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar, AA muhabirine, Muradiye Mevlevihane'sinin anısını yaşatabilmek ve buraya dikkat çekmek amacıyla böyle bir etkinliği planladıklarını söyledi.

Muradiye Mevlevihanesi'nin Osmanlı Türk musikisine önemli katkılar sunduğunu dile getiren Bahar, "Etkinliğe Genel Müdürümüz Ömer Faruk Belviranlı sanatçı olarak katılacak. Aynı zamanda Konya Tasavvuf Müziği Topluluğu'ndan semazenler ve saz sanatçıları katılımcı olacak. Yine İstanbul Tarihi Türk Müziği Topluluğu'ndan saz sanatçıları katılacaklar. Güzel bir etkinlik planlıyoruz. Etkinliğin amacı Muradiye Camisi'nin en önemli özelliklerinden olan mevlevihaneye dikkat çekmek. Burada güzel etkinlikle buranın önemini bir kez daha vurgulamak istiyoruz." diye konuştu.

Etkinliğin salgın tedbirleriyle gerçekleştirileceğini anımsatan Bahar, gerekli tüm önlemlerin alınacağını sözlerine ekledi.