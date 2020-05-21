Edirne'de tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı - Son Dakika

Edirne'de tartıştığı oğlunu tüfekle öldüren baba tutuklandı

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldüren baba tutuklandı.

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, tartıştığı oğlunu tüfekle vurarak öldüren baba tutuklandı. Harmanlı köyünde yaşayan B.D. ile oğlu B.D. henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine baba B.D. oğluna tüfekle ateş etti. Olay yerinde hayatını kaybettiği belirlenen B.D'nin cesedi, incelemenin ardından Uzunköprü Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan baba B.D'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı. Adliyeye sevk edilen B.D, çıkarıldığı hakimlikçe "Kasten adam öldürmek" suçundan tutuklandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Son Dakika

Habertürk canlı yayınında bir kez daha yellenme sesi duyuldu

Fahriye Evcen'in elini karnına koyarak poz vermesi akıllara hamilelik iddiasını getirdi

Sevişme sahneleri başlarına iş açtı! Yetişkin film sitelerine düştüler

Gökhan Özoğuz, 19 Mayıs ile 23 Nisan'ı karıştıran Arda Turan'ı tiye aldı

Yeşilçam'ın Sultan'ı 15 yaşındaki haliyle hayran bıraktı

Yeşillikler içinde poz veren Fahriye Evcen'in güzelliğine beğeni yağdı

Begüm Öner, eşiyle öpüştüğü videoyu paylaştığı için kendisini eleştiren kadın takipçisini ifşa etti

46'lık modelin karantina çılgınlığı! İç çamaşırlı halde saç boyattı

Karantinada spor yapan Onur Tuna, kaslı vücudunu sergiledi

Oyuncu Eda Ece, dizilerdeki öpüşme sahnelerinin nasıl çekildiğini anlattı

6 aylık hamile olan Gigi Hadid, estetik iddialarına son noktayı koydu

Nusret'ten lahmacuna Ermeni pizzası diyen Kim Kardashian'a videolu gönderme

Yeni yaşını kutlayan Sinan Akçıl'ın büst şeklindeki pastasına sosyal medyada eleştiri yağdı

Hadise, Gigi Hadid'in makyajsız görüntüsüne yapılan yorumlara hem İngilizce hem Türkçe tepki gösterdi

Şarkıcı Merve Özbey "Çocuk yapın da görelim" diyen takipçisine sert çıktı: Size böyle konuşma hakkını kim veriyor?