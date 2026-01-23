Edirne'de Tırla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3. Sayfa

Edirne'de Tırla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü

Edirne\'de Tırla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü
23.01.2026 13:11
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne-Lalapaşa karayolunda tırın otomobille çarpışması sonucu 70 yaşındaki sürücü hayatını kaybetti.

Edirne- Lalapaşa karayolunda kontrolden çıkarak karşı şeride geçen tırın otomobille çarpışması sonucu meydana gelen kazada, 70 yaşındaki otomobil sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza, Edirne'den Lalapaşa istikametine seyir halinde olan 27 yaşındaki F.A. idaresindeki 27 BDZ 531 plakalı tırın, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybederek şerit ihlali yapması sonucu meydana geldi. Karşı şeride geçen dev araç, Lalapaşa'dan Edirne yönüne giden 70 yaşındaki Mahmut Oyan yönetimindeki 22 AC 615 plakalı otomobili adeta biçti.

Çarpışmanın şiddetiyle hurdaya dönen otomobilde sıkışan Mahmut Oyan için adeta can pazarı yaşandı. Olay yerine sevk edilen Edirne İtfaiyesi ekipleri, ağır yaralı sürücüyü sıkıştığı yerden çıkarmak için zamanla yarıştı. Uzun uğraşlar sonucu araçtan çıkarılan Oyan, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Hastanede doktorların yoğun çabasına rağmen 70 yaşındaki Mahmut Oyan kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Kazayı hafif sıyrıklarla atlatan tır sürücüsü F.A. ise ambulansla kontrol amaçlı hastaneye sevk edildi.

Jandarma ekipleri, kazayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, yol bir süre trafiğe kapatıldı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Trafik Kazaları, Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, Otomobil, Lalapaşa, Edirne, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de Tırla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı Rezervlerde tarihi rekor: 205 milyar dolara ulaştı
Otel odasında sır ölüm Cansız bedeni bulundu Otel odasında sır ölüm! Cansız bedeni bulundu
Diyarbakır’da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok Diyarbakır'da 2 çocuk annesi zihinsel engelli kadından haber yok
Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor Fenerbahçe, Anderson Talisca ile nikah tazeliyor
Güllü’nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama... Güllü'nün oğlu adliyeye gitti: Tutuklanmasını bekliyordum ama...
Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran’da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız Cumhurbaşkanı Erdoğan: İran'da olan biteni takip ediyoruz, dış müdahaleye karşıyız

14:14
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
Acun Medya Genel Koordinatörü Esat Yontunç serbest bırakıldı
14:02
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi İzleyenler Bakan Tekin’i etiketliyor
Fenomen öğretmenler furyasına biri daha eklendi; İzleyenler Bakan Tekin'i etiketliyor
13:16
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
Cumhurbaşkanlığı Sağlık Politikaları Kurulu Üyesi: Bir paket sigara 300 TL olmalı
13:03
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
Araç sahibi ekspertizde gerçeği öğrenince fenalaştı
12:48
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
Nakiti olmayanlar başvuruyordu: Düğmeye basıldı, KMH bakiyeleri için düzenleme geliyor
12:21
DEM’lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
DEM'lilerin saç örme akımına ünlü oyuncu da dahil oldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2026 14:35:06. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne'de Tırla Otomobil Çarpıştı: 1 Ölü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.