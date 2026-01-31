Edirne'de Tunca Nehri Taşma Riskiyle Karşı Karşıya

(EDİRNE) - Edirne'de etkili olan sağanak yağışın ardından Tunca Nehri'nin debisi yükseldiı. Geçtiğimiz günlerde metrekareye 60 kilogram yağış düşen kentte, nehir debisinin yükselmesi sonucu bazı tarım arazileri sular altında kaldı.

Edirne'de etkili olan şiddetli yağışların ardından Tunca Nehri'nin debisinde yaklaşık 7 kat artış gözlemlendi. Geçtiğimiz günlerde metrekareye 60 kilogram yağış alan kentte, nehir seviyesinin yükselmesi sonucu bazı tarım arazileri suyla kaplandı.

Tunca Nehri, geçtiğimiz perşembe günü saniyede 8 metreküp debiyle akarken, bugün saat 08.00 itibarıyla saniyede 58 metreküpe ulaştı. Sarayiçi mevkiinde bulunan Kanuni Köprüsü'nün kemerleri dolma seviyesine yaklaştı. Kent genelinde sağanak yağışların bugün de etkisini sürdürmesi beklenirken, pazar günü için kar yağışı tahmin ediliyor.