Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 1 şüpheli tutuklandı

Edirne'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüpheli H.Ü'nün uyuşturucu sattığı istihbaratı üzerine çalışma başlattı.
1. Murat Mahallesi'nde düzenlenen operasyonda şüphelinin üzerinde bir miktar esrar bulundu.
Gözaltına alınan H.Ü, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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