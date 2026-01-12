Edirne'de Zincirleme Trafik Kazası

Edirne'de etkili olan kar yağışı ve buzlanma nedeniyle zincirleme trafik kazaları meydana geldi.

Kentte dün akşam başlayan kar yağışı, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Zaman zaman kar yağışı ve buzlanma nedeniyle trafik kazaları yaşanıyor.

Atatürk Bulvarı'nda ayrı ayrı meydana gelen otomobil ve hafif ticari araçların karıştığı zincirleme kazalarda 12 araç hasar gördü.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu.

Polis ekipleri, bölgede önlem alırken araçlar yoldan kaldırılana kadar trafik akışı tek şeritten sağlandı.