Edirne'deki Avrupa'nın üçüncü büyük sinagogu 5 yıldır katılımcılarını ağırlıyor - Son Dakika

Edirne'deki Avrupa'nın üçüncü büyük sinagogu 5 yıldır katılımcılarını ağırlıyor

16.01.2021 11:27

Edirne'deki Avrupa'nın üçüncü büyük sinagogu 5 yıldır katılımcılarını ağırlıyor Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Edirne'de restore edilen, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin en büyük sinagogu 5 yıldır katılımcılarını ağırlıyor.

Edirne'deki Avrupa'nın üçüncü büyük sinagogu 5 yıldır katılımcılarını ağırlıyor

EDİRNE - Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından Edirne'de restore edilen, Avrupa'nın 3'üncü, Türkiye'nin en büyük sinagogu 5 yıldır katılımcılarını ağırlıyor. 2015 yılında restorasyonu tamamlanan Edirne Büyük Sinagogu, 46 yıl sonra ilk kez yeniden ibadete açılmıştı.

Edirne'nin Maarif Caddesi'nde bulunan ve geçmişi 1905 yıllarına dayanan Avrupa'nın 3'üncü büyük sinagogu olarak anılan 'Edirne Büyük Sinagogu' dünyanın her yerinden gelen katılımcıları 5 yıldır ağırlamaya devam ediyor.

Avrupa'nın 3'üncü büyük sinagogu

Ocak 1906'da Osmanlı Hükümetinin izni ve 2. Abdülhamid'in fermanıyla yaptırılan ve 3 kutsal dinin ibadethanelerine ev sahipliği eden Edirne'nin en önemli inanç merkezlerinden biri olan Edirne Büyük Sinagogu, Covid-19 pandemisi tedbirleri kapsamında, bir süredir ziyarete kapalı tutuluyor.

Restorasyon çalışmaları 5 yılda tamamlandı

Edirne Büyük Sinagogu'nun aslına uygun biçimde restore edilerek yeniden açılması, Anadolu topraklarındaki barış içinde birlikte yaşama kültürünün bir başka örneğini teşkil ediyor. Türkiye'nin farklı inanç gruplarının dini özgürlük ve toplumsal yaşam taleplerine yönelik hayata geçirdiği reformlar kapsamında 2010 yılında Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından restorasyonuna başlanan Büyük Sinagog, 5 yıllık çalışmanın ardından 2015 yılında ibadete açıldı.

Açılışında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'sağlığı ve başarısı' için dua edildi

Açılış töreninde restorasyon çalışmalarına ve Edirne'deki Musevi varlığına ilişkin bilgilendirme yapılmış; dualar ve ilahiler okunmuştu. Törende Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın sağlığı ve başarısı için Anoten Duası ile sevgi ve dostluk dileyen herkes için Allah'tan rahmet ve bereket niyaz eden Mişeberah Duası edildi.

"Restorasyonuna 5 milyon 750 bin TL harcandı"

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Edirne Büyük Sinagog'unu restore ettirdi. Türk Yahudi Cemaati'nin de destek verdiği restorasyon süreci yaklaşık 5 yıl sürdü. Restorasyon için Vakıflar Genel Müdürlüğü tarafından 5 milyon 750 bin lira harcandı. Sinagogun yanı sıra bahçede bulunan yönetim evleri de restore edildi.

Edirne'deki Avrupa'nın üçüncü büyük sinagogu 5 yıldır katılımcılarını ağırlıyor
Edirne'deki Avrupa'nın üçüncü büyük sinagogu 5 yıldır katılımcılarını ağırlıyor
Edirne'deki Avrupa'nın üçüncü büyük sinagogu 5 yıldır katılımcılarını ağırlıyor
Edirne'deki Avrupa'nın üçüncü büyük sinagogu 5 yıldır katılımcılarını ağırlıyor

Vakıflar Genel Müdürlüğü, Restorasyon, Türkiye, Edirne, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Kültür Sanat Edirne'deki Avrupa'nın üçüncü büyük sinagogu 5 yıldır katılımcılarını ağırlıyor - Son Dakika


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