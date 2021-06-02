Nüfus müdürlükleri "Konsept Nüfus Müdürlüğü" projesi kapsamında yenilendi - Son Dakika

Edirne merkez ve ilçelerindeki nüfus müdürlükleri "Konsept Nüfus Müdürlüğü" projesi kapsamında modernize edildi.

Vatandaşlara daha kaliteli ve hızlı hizmet sunmak amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında kentteki nüfus müdürlükleri 6 aylık çalışmayla yenilenirken, Edirne, Türkiye'de konsept nüfus müdürlüğüne geçen 5'inci şehir oldu.

Proje kapsamında yenilenen nüfus müdürlükleri İl Nüfus Müdürlüğünde düzenlenen törenle hizmet vermeye başladı. İlçe nüfus müdürlükleri törene video konferans yöntemiyle bağlandı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, burada yaptığı konuşmada, nüfus müdürlüklerinin yenilenen yapısıyla vatandaşlar için güzel bir hizmet alanı oluşturduğunu söyledi.

Canalp, kamu hizmetlerini yeni atılımlarla geliştirmeyi amaçladıklarını ifade etti.

Kentteki kamu kurumlarının uluslararası standartlara uygun şekilde hizmet vermesi için çalışmalar yaptıklarını aktaran Canalp, "Önümüzdeki dönemde Edirne'de kamu hizmeti üreten il müdürlüklerimiz, bölge müdürlüklerimiz, uluslararası standartlara uygun ISO Kalite Belgesi'ne sahip kamu kurumları haline gelecek. Edirne'nin ilçesinde ya da il merkezinde bir devlet dairesine giden Edirneli, oradan uluslararası standartlara uygun kamu hizmeti alıyor olacak." diye konuştu.

İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal da çağdaş, donanımlı, modern ve kurumsal kimliğin ön planda tutulduğu yeni çalışma alanları tasarlanarak hayata geçirildiğini belirtti.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından Vali Canalp ve protokol, yenilenen müdürlüğü gezdi.

Törene, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, Edirne Vali Yardımcıları Ali Uysal ve Hakan Yavuz Erdoğan, Edirne Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, kurum müdürleri, siyasi parti il başkanları ve sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı.