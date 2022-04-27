Edirne'deki Üç Şerefeli Camisi farklı yapısıyla ön plana çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'deki Üç Şerefeli Camisi farklı yapısıyla ön plana çıkıyor

27.04.2022 11:47

Edirne'de, Osmanlı mimarisinin erken dönem eserlerinden Üç Şerefeli Cami, revaklı avlusu, minareleri, kapıları ve kalem işleriyle yüzyıllardır Türk İslam mimarisine öncülük etti.

Edirne'de, Osmanlı mimarisinin erken dönem eserlerinden Üç Şerefeli Cami, revaklı avlusu, minareleri, kapıları ve kalem işleriyle yüzyıllardır Türk İslam mimarisine öncülük etti.

Osmanlı sanatının erken ve klasik dönem üslubunu en güzel yönleriyle yansıtan, minarelerinin yanı sıra kapılarının süslemeleriyle de ilgi çeken Üç Şerefeli Camisi, asırlardır ihtişamını koruyor.

Kentin Osmanlı'ya başkentlik yaptığı dönemde 2. Murat tarafından 1433-1447'de inşa ettirilen caminin her minaresi, farklı yapısıyla öne çıkıyor.

Camiye adını veren üç şerefeli minare 67,2 metre yüksekliğinde ve camiyle beraber inşa edildi. Baklava desenli minare Peykler Medresesi'nin yapımı sırasında Fatih Sultan Mehmed döneminde, yivli minare 1. Ahmed, burmalı minare ise 3. Mustafa zamanında yapıldı.

Çevresinde medrese, han ve hamam bulunuyor

Üç Şerefeli Camisi İmam Hatibi Emin Eneç, AA muhabirine, caminin kentteki üç büyük camiden biri olduğunu, farklı özellikleriyle ön plana çıktığını söyledi.

Eneç, caminin külliye şeklinde yapıldığını, hemen yanında Peykler ve Saatli medreselerin bulunduğunu, arka tarafından ise Sokollu Hamamı ve Taş Han'ın yer aldığını ifade etti.

Şadırvanlı bahçenin Osmanlı'da ilk yapılan örneklerinden olduğunu belirten Eneç, şunları kaydetti:

"24.5 metre çapıyla merkezi kubbesi döneminin en büyük kubbe denemesidir. Bu özelliğiyle de ön plana çıkmaktadır. Caminin ismini aldığı üç şerefeli minare Osmanlı döneminde ilk defa bu camide uygulanmıştır. Bu üç şerefeli minareye üç ayrı çıkış yolu bulunmaktadır. Daha sonraki yıllarda Selimiye'deki iki minare bu model ile yapılmıştır."

Eneç, ramazan ayının camide dua ve ibadetle geçtiğini dile getirdi.

Vatandaşların camiyi boş bırakmadığını anlatan Eneç, "Camimizde öğlen ve ikindi namazı öncesinde mukabeleler okunmaktadır. Bu mukabeleleri kuran kurslarında hafızlığını bitirmiş öğrenciler okuyorlar ve cemaatimiz takip ediyor. Teravih namazlarıyla ve diğer vakitlerle coşkulu bir şekilde ramazan ayını idrak etmeye çalışıyoruz." diye konuştu.

Edirne'deki Üç Şerefeli Camisi farklı yapısıyla ön plana çıkıyor
Edirne'deki Üç Şerefeli Camisi farklı yapısıyla ön plana çıkıyor
Edirne'deki Üç Şerefeli Camisi farklı yapısıyla ön plana çıkıyor
Edirne'deki Üç Şerefeli Camisi farklı yapısıyla ön plana çıkıyor

YORUMLAR
500
Camilerin önünde dilenen 6 dilenci yakalandı Camilerin önünde dilenen 6 dilenci yakalandı Üç Kuruş 24. Bölüm Ön İzleme Üç Kuruş 24. Bölüm Ön İzleme

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'deki Üç Şerefeli Camisi farklı yapısıyla ön plana çıkıyor - Son Dakika


Son Dakika
12:40 Rusya Savunma Bakanlığı duyurdu: Batı'nın gönderdiği silahları füzeyle vurduk
12:38 ''Ya bana katılın ya yolumdan çekilin'' diyen Kılıçdaroğlu: Çatışma ne kadar sert olursa zafer de o kadar yakın ve görkemli olacaktır
12:22 Akşener "Kahrolsun istibdat" sloganıyla grup salonunu inletti: "Yaşasın hürriyet, adalet, müsavat ve meşveret!" sözleri alkışlarla karşılandı
12:21 Yem firmalarına yönelik soruşturma sona erdi! 4 şirkete toplam 159 milyon lira ceza kesildi
11:52 Ozan Dolunay ile Berrak Tüzünataç yeni dizi projesi için bir araya geliyor
11:48 Merve Boluğur, yaza hızlı bir giriş yaptı! İşte mayolu pozu
11:45 Rusya-Ukrayna savaşında yeni gelişme: Rus ordusuna ait askeri mühimmat deposu vuruldu!
11:45 23 yıldır satılık olan adanın fiyatı yükseldi: Yeni fiyatı 360 milyon TL
11:44 İYİ Parti lideri Akşener: Gezi çaresizlere umut olmuştur ve Erdoğan "Gezi" sözcüğünden hep korkmuştur
11:34 BM Raporu'na göre iklim değişikliği ve yanlış insan davranışları artan felaketleri tetikliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2022 12:50:35. #1.13#
SON DAKİKA: Edirne'deki Üç Şerefeli Camisi farklı yapısıyla ön plana çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement