Edirne'den Kısa Kısa

Enez
Belediye Başkanı Abdullah Bostancı
, ilçede yol yapım çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.
Başkan Bostancı, yaptığı yazılı açıklamada, zaman içinde bozulan ve yeni açılan yolların yenilendiğini belirtti.
Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Bostancı, " Yeni Mahalle
'de yol yapım çalışmaları devam ediyor. Yapımı devam eden yolların kaplanmasında Enez Belediyesine ait Beton Santrali ve Beton Ürünleri Fabrikasında üretilen kilit parke taşlar kullanılıyor. Yol yapım çalışmalarımız sürecek." ifadelerini kullandı.
Fidan dikimleri sürüyor Meriç
ilçesine bağlı Subaşı
beldesinde fidan dikimlerinin sürdüğü bildirildi.
Meriç Kaymakamlığından yapılan yazılı açıklamada, bölgenin ağaçlandırılması için binlerce fidanın dikildiği belirtildi.
Geçen yıl arazi hazırlığı tamamlanan bin 360 dönüm sahada vatandaşların yaptığı kızılçam ve fıstık çamı fidan dikim çalışmalarını İstanbul
Orman Bölge Müdürlüğü Ağaçlandırma Şube Müdürü Talip Kavlak ve Edirne
Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan da yerinde inceledi.