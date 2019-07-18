Edirne'den kısa kısa

Kuzey Makedonya İştip Üniversitesi Rektörü Prof. Blazo Boev, ve Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aleksander Hristov, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.

Kuzey Makedonya İştip Üniversitesi Rektörü Prof. Blazo Boev, ve Kuzey Makedonya İstanbul Başkonsolosu Aleksander Hristov, Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu ziyaret etti.



Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Biz Kuzey Makedonya'ya gittiğimizde kendimizi evimizde hissediyoruz. Kuzey Makedonya'dan 197 öğrencimiz bulunmakta ve Mimarlık Fakültemizin bulunduğu yerleşkemizin ismi Makedonya Yerleşkesi. Trakya Üniversitesini birlik ve beraberlikle her daim geliştiriyoruz. Senato'da alınan karar neticesinde YÖK'e sunulan Makedon Dili ve Edebiyatı Bölümü açılması teklifi de olumlu karşılık aldı ve bölüm yakın zamanda öğrenci kabulüne başlayacak." ifadelerini kullandı.



İştip Üniversitesi Rektörü Prof. Blazo Boev da iki üniversite arasındaki iş birliğinin geliştirilmesi için çalışmalar yaptıklarını belirterek Tabakoğlu'na teşekkür etti.



Sarıdoğan'ın adı dersliğe verildi



Trakya Üniversitesi'nde uzun yıllar akademisyen olarak görev yapan Emekli Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kenan Sarıdoğan'ın adı, düzenlenen törenle Tıp Fakültesi dersliklerinden birine verildi.



Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, törende yaptığı konuşmada, Sarıdoğan'ın hekimliği ve kişiliğiyle örnek bir insan olduğunu belirtti.



Sarıdoğan'a yaptığı hizmetlerden dolayı teşekkür eden Tabakoğlu, "Hocamız, insani değerleri, bilime olan tutkusu öğrenmeye ve öğretmeye olan iştiyakıyla, gelecek nesillere de ilham kaynağı olacaktır. Emekliliğinde de örnek paramadikal uğraşlarıyla bizlere rol model olmaya devam ediyor. Emekli olmasına rağmen hocamızın bilgi ve tecrübesinden faydalanmaya devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kaymakam Açıkgöz'e ziyaret

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Süloğlu Kaymakamı Ali Açıkgöz'ü ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ilçedeki tarımsal faaliyetler hakkında görüşmede bulunuldu.

Kaymakam Açıkgöz, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Bayazıt'a teşekkür etti.

Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Ali Demirkıran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın yıl dönümü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Demirkıran, mesajında, harekatın onurlu bir duruş ve destansı bir zafer olduğunu belirtti.

Harekat sayesinde adanın barış, huzur ve istikrara kavuştuğunu aktaran Demirkıran, "Kıbrıs Barış Harekatı, tarihin en önemli dönüm noktalarından birisidir. Kıbrıs Barış Harekatındaki ruh ve şuurun gelecek nesillere aktarılabilmesi için 20 Temmuz, gençlerimize, çocuklarımıza iyi anlatılmalıdır. Şehitlerimizi rahmet, gazileri de minnet ve şükranla anıyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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