Edirne'den kısa kısa

Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde bu yıl 286'ncısı düzenlenen Çardak Tarihi Yağlı Pehlivan Güreşleri'nde Edirne Belediyesi güreşçileri çeşitli boylardan başarı kazandı.

Edirne Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Edirneli güreşçilerin büyük bir başarıya imza attığı belirtildi.

Teşvik-2 boyda mücadele eden Arda Batı'nin altın madalyanın sahibi olduğu, ayak boyunda mücadele eden Görkem Karabıyıklılardan'ın da üçüncülüğü göğüslediği aktarılan açıklamada şunlar kaydedildi:

" Orhan Gazi'nin oğlu Gazi Süleyman Paşa'nın 1354 yılında Rumeli'ye geçiş yeri olarak kullandığı Çardak beldesinde, ulu çınar ağacının altında yapılan güreşlerde Edirne Belediyesi'nin güreşçileri de yer aldı. Güreşlerde 61 başpehlivan ve 700'e yakın sporcunun ter döktü. Büyük bir başarı elde eden Edirne Belediyesi'nin sporcuları kendilerine her zaman destek veren Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan'a teşekkür etti."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Antrenör Talat Çelik, Edirne'ye bir altın ve bir bronza madalya ile döndükleri için mutlu olduklarını belirtti.

-Kaçak avcılıkla mücadele

Edirne'de kaçakçılıkla mücadele devam ediyor.

Edirne Doğa Koruma Milli Parklar Müdürlüğü'nden (DKMP) yapılan yazılı açıklamada kaçak avcılığın önüne geçilmesi için ekiplerin çalışmalarını sürdürdüğü belirtildi.

Teyp kuranların ihbar edilmesi gerektiği aktarılan açıklamada, "Müdürlüğümüz ekiplerince yapılan kontrollerde bıldırcın sesi çıkaran aletlere geçit verilmiyor. Edirne DKMP ekipleri av kaynaklarının sürdürülebilirliği için teyp kuranları kendilerine bildirilmesi için bize ihbar edin." ifadeleri kullanıldı.

Keşan'da açık hava çarşısı projesi

Keşan ilçesinde modern açık hava çarşısı projesi çalışmalarının devam ettiği bildirildi.

Keşan Belediyesi'nden yapılan yazılı açıklamada, Mercan ve Sebat sokaklarında yapılacak olan çarşılar için çalışmalar yapıldığı belirtildi.

Keşan'ın örnek bir çarşıya kavuşması için çaba harcandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Çarşı projemiz için İstanbul'da çalışmalarımıza devam ediyoruz. Mercan ve Sebat sokaklarda bölgemize örnek olacak nitelikte modern bir açık hava çarşısı şeklindeki projemizde kullanacağımız taşları belirliyoruz. Projemiz iki sokağımıza değer katacak."