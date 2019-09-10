Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ilgaz atandı.

Üç yıldır Dr. Öğr. Üyesi Özcan Aygün'ün yürüttüğü Roman Dili ve Kültürü Araştırmaları Enstitüsü Müdürlüğü görevine Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Ilgaz atandı.

Ilgaz, düzenlenen törende mührünü Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'ndan teslim aldı.

Tabakoğlu, görev süresince yapmış olduğu önemli hizmetlerden dolayı Dr. Öğr. Üyesi Özcan Aygün'e teşekkür etti, Ilgaz'ı da tebrik ederek yeni görevinde başarılar diledi.

BESYO'ya bin 459 aday başvurdu

Trakya Üniversitesi Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Yüksekokulu (BESYO) 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Özel Yetenek Sınavları tamamlandı.

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında 270 kontenjanı bulunan Kırkpınar Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu bölümleri için Türkiye'nin farklı illerinden toplam bin 459 aday, online kayıt olarak kontenjanlara müracaat etti.

Test bataryalarında kadın adayların basketbol seçmeleriyle başlayan özel yetenek sınavlarında adaylar, yüksekokula yerleşecek 270 kişi arasına girebilmek için kıyasıya mücadele verdi.

Sınavın ilk gününde adaylar basketbol, voleybol, hentbol, badminton, yüzme ve güreş branşlarında yeteneklerini sergilerken diğer günlerde futbol, judo, tenis ve atletizm dallarında yarıştı. Adayların bu zorlu parkur sınavları kamerayla kayıt alınarak diğer adaylar tarafından canlı olarak takip edildi.



Sınavlarda adaylar, beden eğitimi, spor öğretmenliği, antrenörlük eğitimi, spor yöneticiliği ve rekreasyon bölümlerine yerleşebilmek için akademisyenlerimizin hakem, gözlemci ve sınav komisyonu olarak görev aldığı zorlu yetenek sınavlarında ter dökerken 80 kadın, 130 erkek sporcu kontenjanının yanı sıra milli ve engelli sporculara da ayrı bir kontenjan açıldı.

Tarihi Kırkpınar Güreşleri'nde, son üç yıl içerisinde büyük, orta, küçük boy ve üzerinde ilk 3 sıraya giren yağlı güreşçilere de özel kontenjanlar belirlendi.

Özel Yetenek Sınavı sonuçları, adayların yerleştirme puanlarına göre asil ve yedek listeler ile başvuru yapan her adayın sınav sisteminden aldığı ayrıntılı puanlar genel liste olarak BESYO ve Üniversite internet sitesinden açıklanacak. Kazanan adayların kesin kayıt tarihleri ise 9-13 Eylül olarak belirlendi.