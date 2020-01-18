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Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

CHP Enez İlçe Kongresinde başkanlığa yeniden Vedat Avcu seçildi.

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CHP Enez İlçe Kongresinde başkanlığa yeniden Vedat Avcu seçildi.

Belediye düğün salonunda gerçekleşen kongrenin divan başkanlığını CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu yaptı.

Tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa yeniden Vedat Avcu seçildi.

Raif Bulut, Sedat Çelik, Zeki Çörek, Bülent Demir, Osman Gülcan, İbrahim Kurter, Ayla Kuru, Mahir Uluçay, Ercan Yavaş ve Yusuf Yörük yönetim kurulunda yer aldı.

Yenikarpuzlu Tarım Kooperatifi Olağan Genel Kurulu

İpsala ilçesinde, Yenikarpuzlu Beldesi Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Olağan Genel Kurul Toplantısı yapıldı.

Düğün salonunda gerçekleşen toplantıda, tek listeyle gidilen seçimde başkanlığa Reşat Akbaş yeniden seçildi.

Akbaş, kendisine destek verenlere teşekkür ederek, Yenikarpuzlu için güzel işler ortaya koyacaklarını kaydetti.

Kuraklık eylem planı

Hamzadere Sulama Birliği Müdürü Abdullah Aşır, kuraklık eylem planı hazırladıklarını bildirdi.

Aşır, yaptığı yazılı açıklamada, seyrek yağış nedeniyle kuraklık için önlem hazırladıklarını belirtti.

En kurak yıllardan birinin yaşandığını aktaran Aşır, şunları kaydetti:

"Kuraklık eylem planı hazırladık. Elimizde 2 barajımız var, Hamzadere ve Sultanköy barajları. Öncelikle Hamzadere Barajımızda 155 milyon metreküp suyumuz mevcut. Normalde barajımıza bugüne kadar Meriç Nehri'nden gece tarifesiyle su basıyorduk, pahalı gündüz tarifesine hiç geçmiyorduk ancak kuraklığın bu şekilde seyretmesi üzerine geçen yıl 175 milyon metreküp su doldurduğumuz barajımızı bu sene 185 milyon metreküpe kadar doldurmayı hedefliyoruz. Bundan dolayı 23.00 ile 07.00 saatlerinde su basarken şimdi 23.00-11.00 saatleri arasında su basmaya devam ediyoruz. Yani Meriç Nehri'nden bastığımız su miktarını arttırdık."

Deşarj kanalı çalışması da yapacaklarını aktaran Aşır, tasarruflu kullanım için çiftçileri bilgilendireceklerini belirtti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Edirne, Enez, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.01.2020 01:26 Kaynak: AA
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