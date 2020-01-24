Yeşilay'ın "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"na başvurular başladı.

Türkiye Yeşilay Cemiyeti Edirne Şubesinden yapılan açıklamaya göre, Milli Eğitim Bakanlığı işbirliğiyle ilkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine yönelik düzenlenen "Sağlıklı Nesil Sağlıklı Gelecek Yetenek Yarışması"na başvurular başladı.

Bu yıl 10. kez düzenlenecek yarışma, çocuklarda ve gençlerde sanat aracılığıyla bağımlılığa karşı farkındalık oluşturmayı hedefliyor.

Şube Başkanı Sebahattin Bilgiç, bağımlılık konulu eserlerin değerlendirildiği yarışmaya görsel kategoride afiş, resim, karikatür ve kısa video; edebi kategoride kompozisyon, şiir, öykü, deneme ve anı alanlarında üretilmiş eserlerin katılabileceğini söyledi.

İl düzeyinde dereceye giren öğrenciler arasından ülke birincilerinin belirleneceğini ifade eden Bilgiç, "Kategori birincileri 5 bin lira, ikincileri 3 bin 500 lira, üçüncüleri bin lira ödülün sahibi olacak. Dereceye girenler ayrıca yurt dışı gezisi ile ödüllendirilecek. Yarışmaya Edirne'den yoğun bir katılım bekliyorum." dedi.

Garsonlara hijyen eğitimi verildi

Edirne'de lokanta ve kafeteryaların garsonlarına hijyen eğitimi verildi.

Edirne Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kent merkezinde faaliyet gösteren lokanta ve kafeteryalardaki garsonlara kişisel hijyen ve iş yeri hijyeni konusunda eğitim verildi.

Nikah salonunda düzenlenen eğitimde konuşan Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, hijyen konusunu önemsediklerini ve eğitimlerle esnafı ve çalışanları bilgilendirdiklerini söyledi.

Belediye olarak önce eğitim verdiklerini, sonra denetim yaptıklarını belirten Tanrıkulu, "Bu şehirde gidemeyeceğimiz, yemek yiyemeyeceğimiz hiçbir lokanta ve kafeterya yok. Esnafımız ile bir aradayız. Edirne Belediyesi olarak her zaman esnafımızın yanındayız. Biz istiyoruz ki esnafımız kazansın, şehrimiz kazansın, halkımız kazansın." dedi.

Eğitimde, Edirne Belediyesi Sağlık İşleri Birimi'nden hemşire İnci Özer ile İş Yeri Denetim Birimi gıda mühendisleri Zeynep Demir, Ferhat Şahin ve Elif Atacan kişisel hijyen ve iş yeri hijyeni konusunda katılımcılara bilgi verdi.