Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

6 saat önce

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında (ETSO) "2020 Yılı Asgari Ücret Maliyetlerinin Azaltılması, İstihdam Teşvikleri ve Muhtasar Prim Hizmet Beyanname Uygulamaları" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Edirne Ticaret ve Sanayi Odasında (ETSO) "2020 Yılı Asgari Ücret Maliyetlerinin Azaltılması, İstihdam Teşvikleri ve Muhtasar Prim Hizmet Beyanname Uygulamaları" hakkında bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ETSO'dan yapılan açıklamaya göre, oda ve Meridyen 360 Danışmanlık Şirketi arasında gerçekleştirilen protokol kapsamında üyelerin istihdamını artırma ve işverenleri desteklemeye yönelik teşviklerle ilgili bilgilendirmek amacıyla toplantı düzenlendi.

Toplantıda istihdam teşviklerinin önemine değinen ETSO Başkanı Recep Zıpkınkurt, mevcut istihdam teşviklerinden yararlanan üye sayısının artması adına daha önce de birçok çalışma gerçekleştirdiklerini, toplantıda işverenler için çok önemli olan maliyetlerin azaltılmasına yönelik uygulamalarla ilgili detaylı bilgilendirme yapılacağını belirtti.

Toplantıda İş Hukuku Sosyal Güvenlik Uzmanı Özkan Sarıkaya ve Sosyal Güvenlik Denetmeni Onur Tok, sunum yaptı.

Gürkan, engelli derneklerinin temsilcileriyle görüştü

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, engelli derneklerinin temsilcileriyle görüştü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Gürkan ve Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu, kent merkezinde faaliyet gösteren engelli derneklerinin temsilcileriyle belediyede bir araya geldi.

Engelli vatandaşların her birey gibi kimseye muhtaç olmadan hayatlarını devam ettirebilmelerinin en temel insan hakkı olduğunu belirten Gürkan, Edirne Belediyesi olarak bu sorumluluğun bilinciyle engelsiz bir kent yaratmak adına çalıştıklarını ifade etti.

Engelli vatandaşların hayatlarını kolaylaştırmak için ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirten Gürkan, "Sizlerden istediğimiz bu konuda bize daha çok baskı yapmanız. Sıkıntılarınızı, yaşadığınız zorlukları bizimle paylaşmanız. Biz bu konuda size elimizden gelen desteği vermeye hazırız. Edirne'de bir engelli hakları çalıştayı düzenlemek istiyoruz." dedi.

Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 04:54 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

24 ilde eğitime kar engeli! İşte okulların tatil edildi kentler
Başakşehir'de iki otomobil kafa kafaya çarpıştı: 8 yaralı Son Dakika: Trump'ın İran'a yönelik askeri yetkilerini kısıtlayan karar tasarısı Senato'dan geçti Türkiye'den Esed Rejimi'nin 1915 Olayları'nı "soykırım" olarak tanımasına sert tepki: İkiyüzlülüğün fotoğrafı

Son Dakika Haberleri
22:46 Zeynep Alkan'ın son paylaşımı takipçilerinin beğenisini kazandı
21:54 Tarkan'ın Bayrampaşa'daki arazisiyle ilgili 7'nci kez İBB Meclisi'ne gelen imar dosyası reddedildi
21:52 "Kalçalarını görelim" kavgası sona erdi! Danla Bilic ve Aşkım Kapışmak barıştı
18:55 Haluk Levent, iş insanı Erdoğan Uludağ'ın gerçek Robin Hood olmadığını açıkladı
17:46 Yasak Elma'da sürpriz ayrılık! Hakan Karahan projeden ayrılıyor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 13.02.2020 23:29:26. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]