Keşan ilçesinde trafik haftası nedeniyle etkinlik düzenlendi.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri tarafından, Anafartalar Caddesi'nde düzenlenen etkinlikte, araç sürücülerine trafik kurulları anlatıldı.

Ekipler sürücülere üzerinde "Sen konuşurken hayat susabilir", "Öncelik hayatın, öncelik yayanın" yazan araç kokuları dağıtırken, koronavirüs tedbirleri kapsamında, zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları konusunda da uyardı.

Keşan'da çevre düzenleme çalışmaları

Keşan Belediyesi'nce ilçe meydanın yer altı çöp konteynırı konuldu.

Konteynır Alparslan Türkeş Meydanı'na konuldu. Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, çevre temizliğine özen gösterdiklerini ifade etti.

İlçede bir ilki gerçekleştirdiklerini aktaran Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Alparslan Türkeş Meydanı'nı yenilerken çöp toplama sistemini de değiştiriyoruz. Yeraltı çöp konteyneri ile bu bölgedeki sorunu çözüyoruz. Daha temiz bir Keşan, daha temiz bir gelecek için Alparslan Türkeş Meydanı'na ilk yer altı çöp konteynerimizi monte ettik. Yeraltı çöp konteynerleri ile daha hijyenik koşullarda daha fazla atığın toplanması hedefliyoruz, modern yeraltı çöp konteyneri sistemi ile atıkları yeraltında izole ederek koku ve görsel kirliliği ortadan kaldırıyoruz."

Bu arada, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Keşan Belediyesi'ne hibe edilen konteyner yıkama ve dezenfekte aracı düzenlenen törenle tanıtıldı. Törene, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Helvacıoğlu, Yenimuhacir Belediye Başkanı Mustafa Türker, AK Parti Edirne İl Başkanı Belgin İba, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç ve MHP Keşan İlçe Başkanı Ümmet Yavaş ve STK temsilcileri katıldı.