Edirne'deki sendikalar, hekim dışı sağlık personelinin döner sermayeden aldıkları payın artması talebinde bulundu.

Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi önünde toplanan Türk Sağlık- Sen Edirne Şubesi ve Sağlık-Sen Edirne Şubesi üyeleri, ellerinde taşıdıkları dövizlerle döner sermaye paylarının artırılmasını istedi.

Sağlık-Sen Edirne Şube Başkanı Erhan Turhan, hekim dışı sağlık çalışanlarının döner sermayeden hak ettiği payı alamadığını öne sürdü.

Sağlıkçıların gece gündüz demden halk sağlığı için çalıştığını belirten Turhan, "Sağlık çalışanı olmak bir meslekten çok gönül işidir. Gönlünde insan sevgisi, şefkat ve merhamet olmayan hemşire, ebe, tekniker veya hekim olamaz. Böylesine bir meslek grubunu günlerce alkışladık, çok teşekkür ediyoruz ama artık biz alkış istemiyoruz. Kangren haline gelmiş sorunlarımızın çözülmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

Türk Sağlık- Sen Edirne Şube Başkanı Alim Kanpolat da sağlık çalışanları arasında ayrım yapılmaması gerektiğini dile getirdi.

İş yerleri düzenli olarak dezenfekte ediliyor

Süloğlu Belediye Başkanı Mehmet Ormankıran, ilçede yeniden hizmet vermeye başlayan kafe, lokanta, restoran ve kahvehanelerin düzenli olarak dezenfekte edildiğini bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) mücadelesinde gerekli önlemleri aldıklarını belirtti.

Normalleşme sürecinde insan yoğunluğunun olduğu alanlar başta olmak üzere, iş yerlerinin düzenli olarak dezenfekte edildiğini vurgulayan Ormankıran, hijyen kurallarına uyumun sağlandığını kaydetti.