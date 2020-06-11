Trakya Üniversitesinde (TÜ) lisansüstü sınavlar dijital ortamda devam ediyor.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 salgını nedeniyle eğitim ve öğretim süreçlerinin kesintiye uğramadan sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi için alınan uzaktan eğitim kararı doğrultusunda, lisansüstü yeterlik sınavları, tez önerisi ve tez inceleme komitesi toplantıları ve tez savunmaları online olarak sürdürülüyor.

Lisansüstü eğitime ilişkin sınavları, 2019-2020 eğitim öğretim yılı bahar dönemi ile sınırlı kalmak üzere dijital ortama taşıyan TÜ, ilk olarak 4 Haziran tarihinde Sosyal Bilimler Enstitüsü bünyesinde gerçekleştirdiği uzaktan sınav uygulamalarını, "sınav sürecinin kayıt altına alınarak hukuki açıdan denetlenebilir olma" koşuluyla senkron olarak düzenlemeye devam ediyor.

Ticaret Sicil Müdürlüğünden elektronik ortamda belge

Edirne Ticaret Sicil Müdürlüğünce verilen belgeler elektronik ortamdan alınabilecek.

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası'ndan (ETSO) yapılan açıklamaya göre, Edirne Ticaret Sicil Müdürlüğünce verilen ticaret sicil tasdiknamesi, merkez nakli belgesi, şube açılış belgesi ile iflas ve konkordato belgesi talepleri MERSİS üzerinden e-imzalı olarak verilebilecek.

Söz konusu belgeler için MERSİS üzerinden talepte bulunulacak ve belge harç ücreti sanal pos üzerinden ödenecek.

Ticaret Sicil Müdürlüğü personeli tarafından gerekli kontroller yapıldıktan sonra e-imzalı olarak üretilen belgeler başvuru sahiplerine elektronik olarak teslim edilecek.