TEMA Vakfı Edirne Temsilcisi Şirin Çoğal, orman yangınlarına karşı duyarlı olunması gerektiğini bildirdi.

Çoğal, yaptığı yazılı açıklamada, yaz mevsiminde havaların ısınmasıyla yangınların artığını belirtti.

Ormanların en önemli doğal kaynaklardan olduğunu aktaran Çoğal, "Artan nüfus ve giderek genişleyen tarım arazileri, kentleşme ve sanayileşme gibi nedenlerle yoğun bir baskı altındadır. Ormanlar, bir ülkede toprağı ve suyu koruyan en önemli faktördür. Ağaçlar kökleri ile toprağı sararken hem erozyonu önler hem de çıplak toprakta akıp giden su ve yararlı maddelerin ormanda depolanmasını sağlarlar." ifadelerini kullandı.

İnsanların dikkatsizliğinin orman yangınlarına sebep olduğunu belirten Çoğal, şunları kaydetti:

"Genel olarak baktığımızda orman yangınlarında anız yakma, enerji nakil hatları, piknik ve sigaranın etkili olduğunu görüyoruz. Vatandaşlarımızın ormana dinlenmek ya da piknik yapmak için gittiklerinde ateş yakmaması gerekiyor.

Ateş yakılıyorsa bu pikniklerin Orman Genel Müdürlüğü'nün izin verdiği yerlerde yapılması lazım.Ayrıca enerji nakil hatları da orman yangınları için ciddi bir sorun oluşturuyor. Bunların sürekli yetkililer tarafından kontrol edilmesi gerekiyor. Pandemi sürecinde doğayı ve ormanları çok özledik ancak ormanlık alanlarda çok dikkatli davranmamız gerekiyor."

Keşan'da sürücülere bayram denetimi

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "Bu Yolda Hep Birlikteyiz" projesi kapsamında denetim yapıldı.

İlçe giriş ve çıkışındaki denetimde sürücüler trafik kuralları hakkında bilgilendirildi.

Kurban bayramı dolayısıyla minyatür ansiklopedi şeklinde hazırlanan çikolatalar sürücü ve yolculara ikram edildi.