İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, ilçeye bağlı Yenikarpuzlu beldesini ziyaret etti.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güngör, ilçede incelemelerde bulunarak yapılan çalışmalar hakkında Belediye Başkanı Ufuk Atalay'dan bilgi aldı.

İlçede yapılan çalışmaları yerinde gören Güngör, esnaf ve vatandaşlarla sohbet ederek taleplerini dinledi.

Kaymakam Çakal, işbirliği toplantısına katıldı

Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, Bulgaristan'ın Lesova Sınır Kapısı'nda düzenlenen işbirliği toplantısına katıldı.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Çakal ve beraberindeki heyet, Hamzabeyli Sınır Kapısı karşısında bulunan Lesova Sınır Kapısı'ndaki toplantıya katıldı.

Toplantıda, sınır kapılarındaki çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

TÜ'deki sosyal tesisler yenileniyor

Trakya Üniversitesinde (TÜ) Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen yenileme ve iyileştirme çalışmaları kapsamında Uygulama Oteli ve Armağan Dönertaş Engelliler Oteli'nde renovasyon ve tadilat çalışmaları yapıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, otel misafirlerine daha iyi bir hizmet sunulması amacıyla binalarda kullanıma ve eskimeye dayalı meydana gelen sorunların giderildi.

Trakya Üniversitesi Genel Sekreter Yardımcısı ve Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanı Öğr. Gör. Burak İşçimen, erişilebilir ve yeşil üniversite oluşturma çabası içinde olduklarını belirtti.

Sosyal tesisleri en iyi şekilde düzenlene çabasında olduklarını aktaran İşçimen, şunları kaydetti:

"Sağlık, Kültür ve Spor Daire Başkanlığı çalışanları ile birlikte hizmet ekiplerimizin gayret ve özverili çalışmaları ile bünyemizdeki alanlarla ilgili koruma, yenileme ve iyileştirme yolunda önemli adımlar atıyoruz. Modern otelcilik anlayışıyla, Uygulama Oteli'nden başlayarak konukların konfor ve rahatlığını üst seviyeye çıkaracak şekilde odalarımızı yeniledik. Armağan Dönertaş Engelliler Oteli'nin de dış yüzünü yeniledik, peyzaj çalışmalarını başlattık. Dış alanda insanların oturabileceği; rahat, konforlu bir atmosfer yaratmak istiyoruz.

Odalarımızdaki mefruşatın yenilenmesi için de planlama yaptık. Trakya Üniversitesi, Rektörümüz Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nun destekleriyle, çevreci ve erişilebilir bir üniversite olma yolunda emin adımlarla ilerlemeye devam ederek, bölge üniversitelerine de örnek olacak."