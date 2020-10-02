Edirne'de İnönü İlkokulunda Yeşilay Kulüp Odası oluşturuldu.

Edirne Yeşilay Şubesi'nden yapılan açıklamaya göre, İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Edirne Yeşilay Şubesi Başkanı Sebahattin Bilgiç, idareciler ve Yeşilay üyelerinin katılımıyla kulüp odası açıldı.

Yeşilay'ın tanınırlığı ve bilinirliğini arttırmak, Yeşilay mesajlarını ve gönüllülüğünü yaygınlaştırmak amacıyla oluşturulan kulüp odasında öğrenciler faaliyetlerine başladı.

Rektör Tabakoğlu'ndan General Mobile ziyaret

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, General Mobile yetkililerini ziyaret etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, General Mobile CEO'su Muzaffer Gölcü ile bir araya gelen Tabakoğlu ve beraberindeki heyet, dijitalleşme ve mobil teknolojiler hakkında Trakya Teknopark ile yapılabilecek iş birlikleri hakkında görüş alışverişinde bulundu.

Tabakoğlu, İlim Yayma Vakfı'nı ziyaret etti

Trakya Üniversitesi (TÜ) Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, İlim Yayma Vakfı'nı ziyaret etti.

TÜ'den yapılan açıklamaya göre, Tabakoğlu, vakfın Genel Müdürü Adem Yavuz ile vakfın İstanbul'daki genel merkezinde bir araya geldi.

Tabakoğlu, Edirne'nin ve TÜ'nün yararına olacak projeler için tüm kurum ve kuruluşlarla iş birliğine açık olduklarını belirtti.

Yavuz da TÜ rektörlüğü görevine ikinci kez atanan Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'nu tebrik ederek yeni dönem için başarılar diledi.