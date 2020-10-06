Edirne Valisi Ekrem Canalp, muhtarlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerini makamında kabul etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Edirne Muhtarlar Derneği Başkanı İrfan Tasmalı ve Yönetim Kurulu üyesi Cem Yılmas, Vali Canalp'i ziyaret etti.

Bu arada Süloğlu ilçesi Sülecik Köyü Muhtarı Cengiz Çakır, Sülecik Sulama Kooperatifi Başkanı Nevzat Ada ve Uzunköprü Muhtarlar Derneği Başkanı Önder Kuruşar da Vali Canalp'e ziyaret gerçekleştirdi.

İpsala'da İstihdamı Artırma Projesi

İpsala Kaymakamı Ekrem Güngör, İpsala'da İstihdamı Artırma Projesi kapsamında İŞ-KUR destekli kursların açılacağını bildirdi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Güngör, ilçe genelinde istihdamın artırılması amacıyla iş garantili kurslar düzenleneceğini belirtti.

Açılacak ilk kursun kayıtlarının sürdüğünü aktaran Güngör, vatandaşları kurslara katılmaya davet etti.

Milli Eğitim Müdürü Arpacı'nın okul ziyaretleri

Edirne Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, Meriç İlkokulunu ziyaret etti.

Müdürlükten yapılan açıklamaya göre, Arpacı, okulda incelemelerde bulunarak çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Yüz yüze eğitim gören öğrencilerin dersine de giren Arpacı, öğrencilerle bir süre sohbet etti.

Arpacı'ya ziyaretinde, Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Cemal Turan da eşlik etti.