Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, TOBB Yönetim Kurulu Üyesi ve Tekirdağ Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Cengiz Günay'ı ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette, ticari faaliyetler ve projelerle ilgili görüş alışverişinde bulunuldu.

Helvacıoğlu, Günay'a misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Günay da Helvacıoğlu'na çalışmalarında başarı diledi.

Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Şamiloğlu'na ziyaret

Havsa Belediye Başkanı Aydın Balkan, Edirne Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu Müdürü Yusuf Şamiloğlu'nu ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ziyarette Havsa Sokullu Kasım Paşa Külliyesi Hamamı ve ilçedeki tarihi yapılarla ilgili devam eden çalışmalarla ilgili konular görüşüldü.

Balkan, yapılan çalışmalardan dolayı Şamiloğlu'na teşekkür etti.

ETSO, üyelerine dezenfektan dağıtacak

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası (ETSO) Başkanı Recep Zıpkınkurt, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında Edirne Valiliğince üretilen dezenfektanların oda üyeleri ücretsiz olarak dağıtılacağını bildirdi.

Zıpkınkurt, yaptığı yazılı açıklamada, salgından korunmak ve yayılmasını engellemek için tedbiri elden bırakılmaması gerektiğini belirtti.

Oda üyelerine dezenfektan dağıtımına başlayacaklarını aktaran Zıpkınkurt, şunlar kaydetti:

"Maske, sosyal mesafe ve hijyen kurallarına uymak sağlık ve salgından korunmak adına en önemli hususlardır. Dolayısıyla kişisel hijyen ve virüsten korunma noktasında önemli rolü olan ve Edirne Valiliği İl Özel İdaresi'nden odamız üyeleri için üretimi yaptırılan el dezenfektanlarının üyelerimize dağıtımı sağlanacaktır.

Salgın sürecindeki desteklerinden dolayı, Edirne Valimiz Ekrem Canalp'e tüm üyelerimiz ve odamız adına teşekkür ediyoruz."