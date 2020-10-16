Lalapaşa Kaymakamı Mehmet Çağatay Çakal, KÖYDES programı kapsamında yapılan çalışmaları yerinde inceledi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Çakal, ilçeye bağlı Doğanköy, Dombay ve Büyünlü köylerini ziyaret etti.

Program kapsamında gerçekleştirilen parke taşı döşeme ve içme suyu ishale hattı çalışmalarını inceleyen Çakal, muhtarlardan bilgi aldı.

Kaymakam Çakal, Büyünlü köyünde 250 dönümlük arazide oluşturulacak Tıbbi Aromatik Orman alanında devam eden çalı temizleme çalışmasını da inceledi.

Kaymakam Göktaş'a ziyaret

Enez Avcılık ve Atıcılık Spor Kulübü Derneği Başkanı Yalçın Bitkili, Enez Kaymakamı Şükrü Alperen Göktaş'a hayırlı olsun ziyaretinden bulundu.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamaya göre, Kaymakam Göktaş, ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, Bitkili'ye çalışmalarında başarı diledi.

Bitkili de Göktaş'a teşekkür etti.

Bitkili'ye ziyaretinde yönetim kurulu üyeleri de eşlik etti.

İYİ Parti Milletvekili Çakırlar ve İl Başkanı Demir incelemede bulundu

İYİ Parti İl Başkanı Ekrem Demir, Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'la sahada olmaya devam edeceklerini belirtti.

Demir, yaptığı yazılı açıklamada, dünyanın en önemli şehirlerinden Edirne'ye iktidarın gerekli önemi vermediğini iddia etti.

İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar'la bazı alanları gezdiklerini ifade eden Demir, şunları kaydetti:

"Uzgaç Barajı bölge halkının büyük umutlar beslediği bir barajdı ama işletmesini bile yapamadılar. Ellerindeki hazır projeyi değerlendiremediler. Buradan sonra Dr. Mehmet Müezzinoğlu Köprüsü'nü gördük. Bir anıt gibi duruyor, tek bir çivi çakılmamış bir anıt. Gelecek nesillere AK Parti'yi resmedecek bir anıt. Müşir Veysel Paşa zamanında bin yataklı olarak 1889 yılında inşa ettirilen Askeri Hastane'nin olduğu alana gittik. Kaderine terk edilmiş kocaman bir tarih. Tabi siz bu kıymetlerimizin nerede olduğunu bilmezsiniz. Ama biz paylaşmaya devam edeceğiz. Edirne Milletvekilimiz Çakırlar ile sahada olmaya devam edeceğiz."

Demir, bölge ziyaretleri haricinde vatandaşları da ziyaret ettiklerini, siyaseti sahada yaptıklarını belirtti.