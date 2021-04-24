Trakya Üniversitesi (TÜ) Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Ayhan Çetin'in "Lego Kent" isimli kişisel resim sergisi Ankara'da sergileniyor.
TÜ'den yapılan açıklamaya göre Doç. Çetin'e ait 30 eserin yer aldığı sergi, Ankara'daki Galeri Soyut'ta sanatseverlerle buluştu.
Çoğunlukla İstanbul'a ait görsellerin yer aldığı sergi, 20 Mayıs'a kadar görülebilecek.
Sergiye galerinin web adresinden de ulaşılabilecek.
Erikli sezona hazırlanıyor
Erikli yaz sezonu öncesi temizleniyor.
Keşan Belediyesi ekipleri, yazın yoğun bir nüfus artışının yaşandığı Erikli köyünde temizlik ve düzenleme çalışmalarına başladı.
Erikli, Yayla ve Danişment sahillerinde temizlik ve ağaç budama işlemlerini yürüten ekiplerin, çalışmaları kısa sürede tamamlamayı hedeflediği bildirildi.
Kaynak: AA
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