Keşan Belediyesi Mezarlıklar Birimi Sorumlusu Taner Güngör, ilçedeki mezarlıklarda bayram hazırlıklarına başlandığını bildirdi.

Güngör, yaptığı yazılı açıklamada ekiplerin mezarlıklarda ot tırpan, taş döşeme ve temizlik çalışması gerçekleştirdiğini belirtti.

Ekiplerin hummalı bir çalışma yaptığını belirten Güngör, "Ramazan Bayramı öncesinde mezarlıklarımızda tırpan ile bakım ve onarımlara başladık. Tüm mezarlıklarımız bayrama hazır olacak. Hassasiyet ve titizlikle çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Tüm mezarlıklarımızda gereken çalışmaları yapacağız." ifadelerini kullandı.

Süloğlu'nda bakım ve onarım çalışması

Süloğlu Kaymakamı Mehmet Ormankıran, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan tam kapanma sürecini fırsat bilerek ilçede bakım ve onarım çalışmalarına başlandığını bildirdi.

Ormankıran, yaptığı yazılı açıklamada, çalışmalara ilçe girişi ve çarşıdan başladıklarını belirtti.

Ekiplerin çalışmalarının aralıksız süreceğini vurgulayan Ormankıran, şunları kaydetti:

"Havaların ısınması ve tam kapanma tedbirleriyle birlikte halkımızın yoğun olarak bulunduğu çarşı merkezimiz ve ilçe girişlerimiz yıkayarak, ot biçimi ve bakımı personelimiz tarafından gerçekleştirilmektedir. Tedbirler kapsamında azalan yaya yoğunluğu ve araç trafiğiyle temizlik, bakım onarım çalışmalarımız artarak devam edecek."