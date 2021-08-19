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Edirne'den kısa kısa - Son Dakika

Edirne'den kısa kısa

19.08.2021 15:41
Edirne'den kısa kısa, System.String[]

Trakya Üniversitesi ile Akbank arasında öğrenci harçlarının tahsilatına ilişkin protokol imzalandı.

Trakya Üniversitesi ile Akbank arasında öğrenci harçlarının tahsilatına ilişkin protokol imzalandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Akbank ile personelin maaş ödemeleri ve promosyonları konularında imzalanan protokolün ardından öğrenci harçlarının tahsilatına ilişkin konularda da iş birliğine gidildi.

Rektörlükte gerçekleştirilen imza törenine Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Akbank Edirne Şube Müdürü Murat Arda, Genel Sekreter Yardımcısı Ahmet Sezgin, Öğrenci İşleri Daire Başkanı Türker Tüküç ve Akbank Edirne Şubesi Bireysel Temsilcisi Ahmet Özgür Atik katıldı.

Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, protokolün hazırlanmasında emeği geçenlere teşekkür ederek, kurumlar arasında imzalanan öğrenci harçlarının tahsilatına ilişkin sözleşmenin, her iki taraf ve tüm Trakya Üniversitesi öğrencileri için hayırlı olması temennisinde bulundu.

Protokol ile 2021-2022 akademik yılından itibaren geçerli olmak üzere Trakya Üniversitesi öğrencileri, katkı payı ve harç ödemelerini Akbank aracılığıyla gerçekleştirecek.

Üniversitenin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora öğrencileri, harç ödemelerini internet bankacılığı üzerinden, bankanın çağrı merkezinden, ATM'lerinden ve şubelerinden öğrenci numarasını belirtmek sureti ile ücretsiz yapabilecek.

Saadet Partisi İl Başkanı Tekin'den aşı çağrısı

Saadet Partisi Edirne İl Başkanı Sinan Tekin, Kovid-19 salgınıyla mücadelede vatandaşların ikna yoluyla aşı olmaya teşvik edilmeleri gerektiğini bildirdi.

Tekin, yaptığı yazılı açıklamada, salgından korunmak için vatandaşlara aşı olmalarını tavsiye ettiklerini belirtti.

Toplumsal bağışıklığın oluşmasında aşılamanın önemli rolü olduğunu aktaran Tekin, şunları kaydetti:

"Esasen bilmemiz gereken bir başka husus da 1900'lü yıllardan bu yana salgın hale gelmiş hususlarda aşılama kampanyalarını en etkin biçimde yürütmüş ülkelerin başında geliyor bizim ülkemiz. Bu sebeple aşılamada zorlamayı değil gönüllülüğü esas almalıyız. Bu nedenle bir kez daha aşıyı tavsiye etmekle birlikte aşı olmak istemeyenlerin zorlamalara maruz kalmamasını, aşı olmak istemeyenlerle ilgili ikna edici bir süreç işletilmesi gerektiğini ifade etmek istiyorum."

Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi, Hakan Binbaşgil, Rektör, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'den kısa kısa - Son Dakika


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