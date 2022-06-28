Edirne'den kısa kısa

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, yangın nedeniyle zarar gören buğday tarlalarında incelemede bulundu.

Merkeze bağlı Değirmenyeni köyünde nedeni henüz bilinmeyen yangın sonucu 13 dekarlık buğday ekili tarla ve hasat edilmiş 6 dekarlık alan zarar gördü.

Bayazıt, bölgede incelemede bulundu, üreticilerden bilgi aldı.

Üreticilere geçmiş olsun dileklerini ileten Bayazıt, "Buğday hasadının hızlı bir şekilde devam ettiği ilimizde hububat alanlarında yangın çıkma riski bulunuyor. Buna karşın vatandaşlarımız emeğin, alın terinin, kıymetli ürünlerin heba olmaması için çok dikkatli olmaları gerekmektedir." ifadelerini kullandı.

Yayla sahilinde temizlik çalışması yapılıyor

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, Yayla sahilinde temizlik çalışmalarının sürdüğünü bildirdi.

Helvacıoğlu, yaptığı yazılı açıklamada iş makinesiyle yürütülen çalışmalar kapsamında günde 20 kamyon deniz talaşı toplandığını belirtti.

Çalışmaların aralıksız sürdüğünü aktaran Helvacıoğlu, "Sahilden deniz talaşlarını alıp kamyonlar ile taşımaya devam ediyoruz. 1 günde 20 kamyon talaşı sahilden topluyor, kumsalımızı vatandaşımızın en iyi şekilde faydalanacağı hale getiriyoruz. Sahil temizlik çalışmalarımıza sezon boyunca aralıksız olarak devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

"Yüzlerinde Edirne" kitabı yayımlandı

Edirne Belediyesi Özel Kalem Müdürü Egemen Ilgın tarafından kaleme alınan "Yüzlerinde Edirne" kitabı yayımlandı.

Edirne'nin kurtuluşunun 100. yılına ithafen hazırlanan kitapta, yaptıkları çalışmalarla kente katkı sağlamış 100 Edirnelinin yaşam öyküsü anlatılıyor.

Ilgın, kitaba Trakya Paşaeli Müdafa-i Hukuk Cemiyeti'nin kurucuları ve Milli Mücadeleye önemli katkılar sunan yerel kahramanları anlatarak başladığını belirtti.

Edirne'ye katkı sağlamış kişileri ve yaşam öykülerinin kitapta yer aldığını aktaran Ilgın, "Bu kitapta Edirne'de doğmuş, büyümüş ismini başarılarıyla bütün dünyaya duyurmuş Edirnelileri, Edirne için canlarını, Edirne için ömürlerini verenlerini bulacaksınız. Okunan her ismin yüzünde Edirne'yi göreceksiniz." diye kaydetti.