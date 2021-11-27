MHP Edirne İl Başkanı Zakir Tercan, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "helalleşme" açıklamasına tepki gösterdi.

Tercan, yaptığı açıklamada, Kılıçdaroğlu'nun helalleşme açıklamasının akıllara zarar, milletle alay eden bir açıklama olduğunu savundu.

Tercan, şunları kaydetti:

"8 ay önce pandemi sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Sıkıntıya düşen esnafımız, çalışanımız olduysa hepsinden helallik istiyoruz' dediğinde bay Kılıçdaroğlu, 'Bırak kardeşim sen helalleşmeyi. Neyin helalleşmesi? Helalleşme olayı sadece ve sadece insanları avutmak amacıyla veya insanların inançları veya duygularını sömürmek amacıyla, onların yaşadıkları sıkıntıları nasıl unutturabiliriz. Öyle bir çaba. Bu beyhude bir çabadır. Biz hakkımızı helal etmiyoruz' diye cevap vermemiş miydi? Şimdi yine bir u dönüşü ile 'herkesle helalleşeceğiz' diyor."

Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Samet Kaya'dan açıklama

Saadet Partisi Edirne Merkez İlçe Başkanı Samet Kaya, siyasette kardeşliğin tesis edilmesi gerektiğini belirtti.

Kaya, yaptığı açıklamada, milletin kucaklaşmaya ihtiyacının olduğunu bildirerek, "Siyaset dilinin değiştirilmesi gerekiyor. Siyasi partiler birbirlerinin hasımları değildir. Siyasi partiler birbirilerinin hizmet yarışındaki rakipleridir. Bu anlayışı hakim kılmak gerekir. Rakiplerin hainlikle, terörle itham edilmediği bir dil kullanılmalıdır." ifadelerini kullandı.