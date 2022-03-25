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Edirne'den kısa kısa

25.03.2022 12:35
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi, Edirne'de düzenlenen "Unilook Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri" etkinliğine katıldı.

Trakya Üniversitesi, Edirne'de düzenlenen "Unilook Üniversite Tanıtım ve Tercih Günleri" etkinliğine katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, 18 üniversitenin stant açarak tanıtım yaptığı fuarı Edirne'deki liselerde öğrenim gören yaklaşık 2 bin 500 öğrenci ziyaret etti.

Rehber öğretmen ve velilerin de ziyaret ettiği tercih günlerinde üniversitenin tanıtımı Basın-Yayın ve Halkla İlişkiler Birimi'nden Erdinç Akbulut ile Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı'ndan Şef Mehmet Biter tarafından gerçekleştirildi.

Rektör yardımcısı Prof. Ahmet Hamdi Zafer de Trakya Üniversitesinin standını ziyaret eden öğrencilerin sorularını yanıtladı.

Doç. Dr. Yıldırım, "Yüreklerdeki Akif" isimli konferansa katıldı

Trakya Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Bülent Yıldırım, Batı Trakya Yüksek Tahsilliler Derneği'nin (BTAYTD) Yunanistan'ın Gümülcine kentinde düzenlediği "Yüreklerdeki Akif" isimli konferansa konuşmacı olarak katıldı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, Gümülcine Türk Gençler Birliği lokalinde gerçekleştirilen konferans, BTAYTD Başkanı Hüseyin Baltacı'nın konuşmasıyla başladı.

İstiklal Marşı'nın kabulü ve Çanakkale Zaferi üzerine bir konferans veren Doç. Dr. Bülent Yıldırım, İstiklal Marşı'nın yazılış sürecini anlattı.

Çanakkale Savaşı'nın, Türk halkının hafızasında derin izler bıraktığını aktaran Yıldırım, "İtilaf devletleri, Çanakkale Boğazı'nı denizden aşamayınca kara savaşları başladı. Mehmetçiğin azmi ve genç bir komutanın askeri dehasının yarattığı strateji ile karşılaştılar. Churchill'in 'Kaderin adamı' olarak nitelendirdiği 19. Tümen Komutanı Mustafa Kemal, kolordu ve ordu komutanlarının emirlerini beklemeden 57. Alay'ı ileri sürerek, askerlerine sadece taarruzu değil, ölmelerini emretti." ifadelerini kullandı.

Konferansa, Gümülcine Başkonsolosu Murat Ömeroğlu, Batı Trakya Türk Azınlığı Danışma Kurulu Başkanı ve Gümülcine Seçilmiş Müftüsü İbrahim Şerif, DEB Partisi Genel Başkanı Çiğdem Asafoğlu, Gümülcine Türk Gençler Birliği Başkanı Sedat Hasan, Batı Trakya Türk Öğretmenler Birliği Başkanı Aydın Ahmet ve soydaşlar katıldı.

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Trakya Bölgesi, Üniversite, Edirne, Türk, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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