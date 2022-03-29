Edirne'den kısa kısa - Son Dakika
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Edirne'den kısa kısa

29.03.2022 12:47
Edirne'den kısa kısa

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi'ne (UASK) katıldı.

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Uluslararası Katılımlı Ulusal Akciğer Sağlığı Kongresi'ne (UASK) katıldı.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, kongreye katılan Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, "Akut Solunum Yetmezliği ve Mekanik Ventilasyon Uygulamaları" panelinde ve cerrahi uygulamalı hastalara yönelik çalışmaların ele alındığı bir oturumda serbest bildiri başkanlığını yaptı.

Bilim insanlarının uzman oldukları konularda üç gün süresince görüşlerini paylaştığı kongrede, akciğer sağlığı ile ilgili tüm konular ele alındı.

Rektör Tabakoğlu, okçuluk şampiyonasını ziyaret etti

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Türkiye Geleneksel Türk Okçuluk Federasyonu tarafından Edirne'de düzenlenen Yıldızlar ve Gençler Salon Türkiye Şampiyonasını ziyaret etti.

Üniversiteden yapılan yazılı açıklamaya göre, Rektör Tabakoğlu, Edirne Spor Salonu'nda düzenlenen şampiyonada Federasyon Başkanı Cengiz Toksöz ve sporcularla bir araya geldi.

Edirne'nin, geleneklerin temellerinin atıldığı bir yer olduğunu dile getiren Tabakoğlu, "Burada geleneksel bir sporumuzun gençler tarafından sevildiği, sahip çıkıldığı ve geleceğe taşındığını görmek bizleri mutlu ediyor. Şampiyonanın, hattatların piri, okçuların şeyhi Şeyh Hamdullah Efendi'nin en güzel eserlerinden bazılarına ev sahipliği yapan Edirne'de düzenlenmesinden memnuniyet duyuyorum." ifadelerini kullandı.

Keşan'da macera parkı inşaatı başladı

Keşan'da Türkiye ve Bulgaristan IPA Sınır Ötesi İşbirliği Programı kapsamında yapılacak Macera Parkı'nın inşaatına başlandı.

Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu, parkın yapılacağı alanı ziyaret ederek bilgi aldı.

Yeni Mahalle'de 13 bin 500 metrekare alanda yapılacak parkın, macera oyun alanları, yürüyüş ve bisiklet yolları olarak 5 bölümden oluşacağını belirten Helvacıoğlu, parkın büyük ilgi çekeceğini ifade etti.

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Trakya Üniversitesi, Erhan Tabakoğlu, Rektör, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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