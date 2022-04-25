Edirne Belediyesince Saraçlar Caddesi'nde iftar programı düzenlenecek.

Belediye Başkanı Recep Gürkan yaptığı yazılı açıklamada, her yıl Kadir Gecesi'nde Saraçlar Caddesi'nde "Edirne Sofrası" adıyla düzenledikleri iftar programının, normalleşmeyle birlikte 2 yıllık aranın ardından tekrar düzenleneceğini belirtti.

Ramazanın bereketini Edirneliler ve Edirne'ye gelen misafirler ile birlikte paylaşacaklarını ifade eden Gürkan, şunları kaydetti:

"2014 yılından bu yana her ramazanda Kadir Gecesi'nde Saraçlar Caddesi'nde Edirne Sofrası'nda buluşuyoruz. Geçtiğimiz 2 yıl maalesef pandemi nedeniyle Edirne Sofrası buluşmalarımızı gerçekleştiremedik. 27 Nisan Çarşamba akşamı vatandaşlarımızı tekrardan tüm Edirne'ye açık, tüm hemşehrilerimizin katılabileceği Edirne Sofrası iftarında Saraçlar Caddesi'nde buluşmak için davet ediyorum. Kadir Gecemizde, 27 Nisan Çarşamba akşamı Edirne Sofrası'nda buluşmak üzere. Ramazanımız hayırlı olsun."

TÜ Rektörü Tabakoğlu, İmam Hatip Lisesi öğrencileri ile buluştu

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu, Edirne Akmercan Anadolu İmam Hatip Lisesinde "Kariyer Günleri" programına konuşmacı olarak katıldı.

Gençlerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu ifade eden Tabakoğlu, Trakya Üniversitesinin öğrencilerine sunduğu imkanların yanı sıra kişisel gelişim ve kariyer planlaması konularında bilgi ve deneyimlerini paylaştı.

İlgi, istek ve yeteneklerinin farkında olan, geleceğe yön verebilecek gençler yetiştirmeyi hedeflediklerini aktaran Tabakoğlu, gençlere kendilerine uygun hedef belirlemeleri ve doğru bir kariyer planı çizmeleri konusunda önerilerde bulundu.

Hayatta başarılı olmak için kişinin kendini keşfetmesi ve potansiyelini iyi tanıması gerektiğini vurgulayan Tabakoğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

"Öğrenme, yaşam boyu devam eden bir süreç. Eğitim yılları bitiyor, herkes için yeni bir hayat başlıyor. Bu süreçte seçeceğimiz yollar, atacağımız adımlar geleceğimizi belirlemede oldukça önemli. Her biriniz, birbirinizden çok farklı niteliklere ve özelliklere sahipsiniz. Bunları görerek farklı alanlarda kendinizi geliştirebilir, seçtiğiniz alanda ilerleyebilir ve başarılı olabilirsiniz. Önemli olan kendini tanımak, kendinin ve yeteneklerinin farkında olmaktır. Öncelikle kendinize doğru soruları sorarak yola çıkmalısınız."

Kariyer planlamasında en önemli noktanın kişinin kendini tanıması olduğuna vurgu yapan Tabakoğlu "Sürekli öğrenmeye ve gelişime açık olmalısınız. Almak istediğiniz eğitim, ilgi duyduğunuz alanlar, öğrenmek istediğiniz diller, belirlediğiniz hedefler, bunların hepsi geleceğinizi belirlemenize olanak tanır. Sizin için önemli olan şeyleri ve gelecekte kendinizi nerede görmek istediğinizi iyi düşünün ve bunları bir kenara kaydedin." ifadelerini kullandı.

Edirne'de şekerleme ve tatlı imalatçıları denetlendi

Edirne Belediyesi ekipleri ramazan bayramı öncesi şekerleme ve tatlı imalatçılarını denetledi.

Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu, yaptığı yazılı açıklamada, denetimlerde iş yerinin genel temizliğinden, personel ve alet ekipmanının hijyenine kadar her detayın kontrol edildiğini belirtti.

İmalathanelerin titizlikle çalıştığını dile getiren Tanrıkulu, "Şuana kadar bir aksaklık görmedik. Bugüne kadar yerinde verdiğimiz eğitimler ve farkındalık eğitimleriyle gıda üreticilerimiz, esnafımız bu konuda çok güzel bir noktaya geldi. Tüm esnafımızı bu konuda tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.