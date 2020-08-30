EDİRNE Göçmenlerden, Yunan güvenlik güçlerinin dövüp, eşyalarını aldığı iddiası - Son Dakika

EDİRNE Göçmenlerden, Yunan güvenlik güçlerinin dövüp, eşyalarını aldığı iddiası

Göçmenlerden, Yunan güvenlik güçlerinin dövüp, eşyalarını aldığı iddiasıYUNANİSTAN sınır güvenlik güçlerinin, Avrupa'ya gitmek için ülkelerine giren, Afganistan ve Pakistan uyruklu, yaklaşık 15 kişilik göçmen grubunu para, telefon gibi değerli eşyalarını alıp, dövdükten sonra Meriç Nehri...

Göçmenlerden, Yunan güvenlik güçlerinin dövüp, eşyalarını aldığı iddiası

YUNANİSTAN sınır güvenlik güçlerinin, Avrupa'ya gitmek için ülkelerine giren, Afganistan ve Pakistan uyruklu, yaklaşık 15 kişilik göçmen grubunu para, telefon gibi değerli eşyalarını alıp, dövdükten sonra Meriç Nehri üzerinden Türkiye'ye geri gönderdiği öne sürüldü. Komşu ülkede darp edilip Türkiye'ye itildiklerini iddia eden Afganistanlı Faysal Hakimi, " Almanya'ya gitmek istiyoruz. Bizi dövüp, geri gönderdiler. Yunanistan çok zalimdir. Çok dövdüler bizi" dedi.

Edirne'de Meriç Nehri üzerinden Yunanistan'a geçerek Avrupa'ya gitmeye çalışan göçmenler, Yunanistan sınır güvenlik güçleri tarafından fark edildi. Bunun üzerine göçmenler Meriç Nehri üzerinden botlarla, 'uluslararası hukuk hiçe sayılarak' Türkiye'ye deport (sınır dışı) edildi. Afganistan ve Pakistan uyruklu, yaklaşık 15 kişilik grup, Yunanistan sınırına yakın olan Kapıkule Sınır Kapısı yakınlarına geldi. Burada, güvenlik güçleri tarafından fark edilen grup, su ve yemek verilmesinin ardından barınmaları için Edirne Göç İdaresi'ne götürüldü.

'DÖVDÜLER, PARAMIZI ALIP, TÜRKİYE'YE GÖNDERDİLER'

Yunanistan'da eşyalarının alınıp, dövüldüklerini söyleyen Afganistanlı Faysal Hakimi, "Almanya'ya gitmek istiyoruz. Bizi dövüp, geri gönderdiler. Yunanistan çok zalimdir. Çok dövdüler bizi. Ondan sonra bizi zorla bota bindirip, Meriç Nehri'nden Türkiye'ye ittiler. Burada bir arkadaşımız çok hastalandı. Yunanistan'da bu arkadaşımıza su bile vermediler. Para, telefon her şeyi aldılar" dedi. Pakistanlı İsa Yakubi ise "Yunanistan çok kötü davranıyor. Yiyecek ekmeğimiz yok. Almanya'ya gitmek istiyorum. Paramız yok. Çok zor durumdayız" ifadelerini kullandı.

(GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR)

Ali Can ZERAY-Resul ORUÇOĞLU/ EDİRNE, (DHA)-

EDİRNE Göçmenlerden, Yunan güvenlik güçlerinin dövüp, eşyalarını aldığı iddiası

Meriç Nehri, Afganistan, Pakistan, Avrupa, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 30.08.2020 23:47 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE Göçmenlerden, Yunan güvenlik güçlerinin dövüp, eşyalarını aldığı iddiası - Son Dakika

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