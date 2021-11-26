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EDİRNE GÜLÜ, DOĞDUĞU YERDE TOPRAKLA BULUŞTU - Son Dakika

EDİRNE GÜLÜ, DOĞDUĞU YERDE TOPRAKLA BULUŞTU

26.11.2021 09:52

EDİRNE'de geçmişi 16'ncı yüzyıla dayanan 'Edirne Gülü', doğduğu topraklara yeniden getirilerek belediye tarafından oluşturulan '99'uncu Yıl Gül Bahçesi'ne törenle, dikildi.

EDİRNE'de geçmişi 16'ncı yüzyıla dayanan 'Edirne Gülü', doğduğu topraklara yeniden getirilerek belediye tarafından oluşturulan '99'uncu Yıl Gül Bahçesi'ne törenle, dikildi.

Edirne'de, geçmişi 16'ncı yüzyıla kadar dayanan Edirne gülünün, yeniden kentte yetiştirilmesi için yapılan çalışmalar kapsamında, Lozan Caddesi üzerindeki yürüyüş alanında fidan dikim töreni düzenlendi. Edirne Belediye Başkanlığı'nca, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 99'uncu yılı anısına oluşturulan '99'uncu Yıl Gül Bahçesi'nde düzenlenen törende, Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü çalışmalarıyla yeniden kente getirilen Edirne Gülü fidanları, toprakla buluştu. Törene Vali Ekrem Canalp ve eşi Ayten Canalp, Belediye Başkanı Recep Gürkan ve eşi Esra Gürkan ile davetliler katıldı.

'DOĞDUĞU TOPRAKLARDA YER ALMASINI İSTEDİK'

Törende konuşan Belediye Başkanı Gürkan, amaçlarının kentin geçmişte sahip olduğu değerleri yeniden belirleyerek geleceğe taşımak olduğunu söyledi. Gürkan, "Edirne gülünün doğduğu topraklarda yer almasına, bitki faunamızda yer almasını sağlamak için bir farkındalık oluşturmak istedik. Yoksa Edirne Belediyesi'nin binlerce dönüm gül ekecek hali yok ama bu anlamda çalışma yapan üreticilerimizi Edirne'nin bu değeri ile tanıştırmak amacıyla yapıyoruz" dedi. Gül, toplumsal hayatta çok anlamı olan bir bitki olduğunu söyleyen Gürkan, "İnanıyorum ki burada birazdan ekeceğimiz bu güller Edirne'nin mis gibi olan kokusunu daha da güzel hale getirecek. burada bahar aylarıyla beraber bir görsel şölen yaşayacağız. Edirne'nin gülünün tekrar, doğduğu topraklara dönmesinin hayırlara vesile olmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

'GELECEĞİMİZE SAHİP ÇIKIYORUZ'

Edirne Valisi Ekrem Canalp de, kentin geçmişine sahip çıktıklarından dolayı Edirne Belediyesi'ne teşekkür etti. Canalp, "Edirne'mizin geçmişine sahip çıkıyoruz ve bunu değişik yollarla yapıyoruz. Bunlardan bir tanesi de bugün, burada Edirne gülünü yeniden canlandırma örneğinde görüyoruz. Bununla kalmıyor, Edirne kırmızısını da o kök boyadan tekrar üretecek olan tohumları da geçen sene ektik. Onların hasadını da bu sene yapmak suretiyle şu anda da Edirne Kırmızısını da Edirne'nin bir başka marka değerini de hayat bulduruyoruz. Geçmişimize sahip çıkmak suretiyle aslında hem bugünümüze hem de geleceğimize sahip çıkıyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından, 99'uncu Yıl Gül Bahçesi'ne Vali Canalp ve eşi Ayten Canalp ile Belediye Başkanı Gürkan ve eşi Esra Gürkan gül fidanlarını dikti.

EDİRNE GÜLÜ, DOĞDUĞU YERDE TOPRAKLA BULUŞTU
EDİRNE GÜLÜ, DOĞDUĞU YERDE TOPRAKLA BULUŞTU
EDİRNE GÜLÜ, DOĞDUĞU YERDE TOPRAKLA BULUŞTU
EDİRNE GÜLÜ, DOĞDUĞU YERDE TOPRAKLA BULUŞTU

Edirne Belediye Başkanlığı, Trakya Bölgesi, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE GÜLÜ, DOĞDUĞU YERDE TOPRAKLA BULUŞTU - Son Dakika


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