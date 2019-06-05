Son Dakika Haberleri: Edirne huzurevinde bayramlaşma
Son Dakika Güncel Haber

Edirne huzurevinde bayramlaşma

1 saat önce

Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Hanımefendi Dr. Ayten Canalp Ramazan Bayramı münasebetiyle huzurevine bir ziyarette bulunarak huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.

Edirne huzurevinde bayramlaşma, System.String[]
Edirne Valisi Ekrem Canalp ve eşi Hanımefendi Dr. Ayten Canalp Ramazan Bayramı münasebetiyle huzurevine bir ziyarette bulunarak huzurevi sakinlerinin bayramını kutladı.

Edirne Huzurevi'nde gerçekleşen bayramlaşma ziyaretinde, Vali Ekrem Canalp ve eşi Dr. Ayten Canalp'e, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Yüksel Erdin, Cumhuriyet Başsavcısı Fatih Karabacak, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Alparslan Doğan ve kurum amirleri eşlik etti.

Huzurevi sakinleri ile tek tek bayramlaşan protokol üyelerine, bayram dolayısıyla tatlı ve şeker ikram edildi. - EDİRNE
Haber Yayın Tarihi : 05.06.2019 12:07 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Ekrem Canalp, Edirne, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Ünlü şarkıcı Fedon'dan skandal sözler: Öyle kadınlar var ki kesilmeye layık! Bayramda mezarlık ziyaretine giden yaşlı kadın atık su kanalına düştü Van'daki otellerde yer kalmayınca misafirhaneler açıldı Galatasaray, Fernando Muslera'nın yedeğini buldu!

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.6.2019 13:16:40. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne huzurevinde bayramlaşma
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]