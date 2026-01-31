Edirne Müzeleri 2025'te 1 Milyon Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Edirne Müzeleri 2025'te 1 Milyon Ziyaretçi Ağırladı

Edirne Müzeleri 2025\'te 1 Milyon Ziyaretçi Ağırladı
31.01.2026 11:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'deki müzeler 2025'te 1 milyon ziyaretçi ile dikkat çekti, kültürel mirasın tanıtımı hedefleniyor.

Edirne'deki müzeler, 2025'te yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladı.

Farklı kültürlerin izlerini taşıyan kentteki resmi ve özel 18 müzenin 2024'te 932 bin 82 olan ziyaretçi sayısı, geçen yıl 958 bin 323'e çıktı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, AA muhabirine, sahip olduğu kültürel mirasın yanı sıra doğa, gastronomi ve deniz turizmiyle ön plana çıkan Edirne'nin ziyaretçi sayısını artırmak için çalıştıklarını söyledi.

Kentteki müzeleri farklı temalar ve etkinliklerle ziyaretçilerle buluşturmayı hedeflediklerini belirten Soytürk, kentteki resmi ve özel 18 müzeyi geçen yıl yaklaşık 1 milyon kişinin gezdiğini dile getirdi.

Soytürk, Trakya Üniversitesi Karaağaç Yerleşkesi'ndeki müzeler kompleksinin 165 bin 310, Sultan II. Bayezid Külliyesi Sağlık Müzesinin 159 bin 328, restorasyonu süren Selimiye Camisi bahçesindeki Türk ve İslam Eserleri Müzesinin de 85 bin 374 ziyaretçiyle ön plana çıktığını bildirdi.

Kentteki müzeleri "yaşayan mekanlar" haline getirmeyi hedeflediklerini ifade eden Soytürk, "Önceliğimiz şehrimizdeki çocukların ve yetişkinlerin bu şehirdeki müzeleri tanıması. Sloganımız 'Tanırsa sever, severse korur.' Önce çocuklarımıza kendi değerlerimizi, kültürel mirasımızı tanıtıyoruz. Arkeolojik ve etnografik bulgularımızı anlatıyoruz." diye konuştu.

Soytürk, müzelerde belirli gün ve haftaların dışında da etkinlikler yapmaya çalıştıklarını belirtti.

Arkeoloji ve Etnografya Müzesinin çocuk atölyesini çok yoğun kullandıklarını vurgulayan Soytürk, "Ziyaretçilerin eserler hakkında bilgi almasının yanı sıra söyleşiler gibi birtakım etkinliklerle müzelerimizi zenginleştirmeye gayret ediyoruz. Yaklaşık 1 milyon ziyaretçi ağırladık. Bu rakamlar bizim için yeterli değil. Müzelerimizin tanıtımını artırıp, daha fazla etkinlikle daha fazla ziyaretçi çekmek istiyoruz." dedi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Gastronomi, Turizm, Edirne, Kültür, Güncel, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne Müzeleri 2025'te 1 Milyon Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu Kayıp olarak aranan kadın, ağaca asılı bulundu
MEXC Global Türkiye’de ne yapıyor Dikkat çeken reklam iddiası MEXC Global Türkiye'de ne yapıyor? Dikkat çeken reklam iddiası
Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi Play-Off turundaki rakibi belli oldu
İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız İran Dışişleri Bakanı Arakçi: ABD ile müzakereye hazırız
Kuradan Galatasaray’ın çıktığını gören Chiellini’nin bakışı olay oldu Kuradan Galatasaray'ın çıktığını gören Chiellini'nin bakışı olay oldu
Putin, Trump’ın teklifini kabul etti Putin, Trump'ın teklifini kabul etti

13:15
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu Beklenen açıklama en sonunda geldi
Fenerbahçe Stadı taşınıyor mu? Beklenen açıklama en sonunda geldi
13:02
Hepsini bıraktı Ali Koç’tan Fenerbahçe’ye büyük fedakarlık
Hepsini bıraktı! Ali Koç'tan Fenerbahçe'ye büyük fedakarlık
12:52
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
26 ilde yapılan son seçim anketinde büyük sürpriz
12:15
Görüntü Türkiye’nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
Görüntü Türkiye'nin bir ucundan: Sahibi köpeğin yakarışlarını duymayınca acı son kaçınılmaz oldu
11:46
Uludağ’da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
Uludağ'da telesiyej arızası: 51 tatilci mahsur kaldı
09:51
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Kentin valisinden isyan: 20 bin eleman lazım, iş bulamıyorum diyen buraya gelsin
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 31.01.2026 13:28:40. #7.11#
SON DAKİKA: Edirne Müzeleri 2025'te 1 Milyon Ziyaretçi Ağırladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.