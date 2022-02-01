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EDİRNE'NİN 8 İLÇESİNE, AŞEVİ KURULUYOR - Son Dakika

EDİRNE'NİN 8 İLÇESİNE, AŞEVİ KURULUYOR

01.02.2022 16:28

OSMANLI'ya 88 yıllık başkentlik yapan Edirne'de 'imaret' kültürünü yaşatmak amacıyla, 8 ilçede valilik tarafından aşevi kurulması için çalışma başlatıldı.

OSMANLI'ya 88 yıllık başkentlik yapan Edirne'de 'imaret' kültürünü yaşatmak amacıyla, 8 ilçede valilik tarafından aşevi kurulması için çalışma başlatıldı. Edirne Valisi Ekrem Canalp, Türkiye'de ilçelerinin tamamında aşevi kurulan ilk ilin Edirne olacağını ifade ederek, "Amacımız Türkiye'de belki kendi büyüklüğü içerisinde bir ilki gerçekleştirmek, ilçelerimizin tamamında ve il merkezimizde, kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan imaret ve vakıf geleneğinin en canlı örneklerinden bir tanesi olan aşevi projemizi uygulamaya koymaktır" dedi.

Edirne Valiliği, 8 ilçede Osmanlı'dan kalma imaret ve vakıf geleneğini yaşatmak amacıyla aşevi kurma çalışmalarını başlattı. İlçe kaymakamlıkları, vakıf müdürlükleri ve Kızılay işbirliğiyle hayata geçirilen proje kapsamında kent merkezi, Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü ve Havsa ilçelerinde belirlenen yapılar aşevi merkezine dönüştürülecek. Havsa'daki aşevi Süloğlu ve Lalapaşa, Uzunköprü'deki aşevi ise Meriç ilçesine hizmet edecek. Projeyle ilgili tanıtım toplantısı yapan Edirne Valisi Ekrem Canalp,, Türkiye'de ilçelerinin tamamında aşevi kurulan ilk ilin Edirne olacağını ifade etti. Toplantıda ilçe kaymakamlarına internet üzerinde canlı bağlanarak bilgi alan Canalp, amaçlarının Türkiye'de bir ilki gerçekleştirmek olduğunu belirtti. Canalp, "Amacımız Türkiye'de belki kendi büyüklüğü içerisinde bir ilki gerçekleştirmek, ilçelerimizin tamamında ve il merkezimizde, kültürümüzün ayrılmaz bir parçası olan imaret ve vakıf geleneğinin en canlı örneklerinden bir tanesi olan aşevi projemizi uygulamaya koymaktır. Bu proje çerçevesinde hali hazırda, il merkezinde yapılmış olan aşevi hizmetimizi artık 8 ilçemizin tamamında yapar hale geleceğiz" dedi.

'HER İLÇEDE SICAK YEMEK PİŞİRİLEBİLİR OLACAK'

İlçelerde kaymakamlıkların aşevi kurulmasına müsait binaları tespit edip onarımlarına başladığını belirten Canalp, "Kaymakamlarımızın, vakıf müdürleri ile birlikte yaptıkları bu tespitin ardından vali yardımcılarımız ve çevre vakfı müdürümüz gidip buraları gördü. Uygun görülmüş olan bu yapıları önce tadilattan geçireceğiz daha sonra bu yapılarda da ihtiyaç duyulan donanım malzemeleri neler var ise, onların en kalitelisini temin etmek suretiyle buraları aşevi haline getireceğiz. Buralarda da sıcak yemek pişirilebilir hale gelmiş olacak. Daha sonra bu şekildeki yemekleri el ilçemize birer araç temin ederek, yemekleri vatandaşlara yemeklerini ulaştıracağız. Hem ilçeler hem de köylerde hibe ettiğimiz araçlar ile yemeklerin nitelikli şekilde ulaştırılmasına da imkan sağlayacağız" diye konuştu.

'TÜRKİYE'DE BİR İLK OLACAK'

Proje uygulamaya geçtiğinde, Türkiye genelinde ilçelerinin tamamında aşevi bulunan tek ilin Edirne olacağını belirten Vali Canalp, "Türkiye'de çok fazla aşevi vardır. Ama ilçelerinin tamamında aşevi hizmetini faaliyete geçiren ilk il Edirne olarak biz olacağız. Bu projeyi hayata geçirirken 8 ilçemizden 5 tanesinde aşevi kuracağız. Bu aşevi kuracağımız ilçelerimiz Enez, İpsala, Keşan, Uzunköprü ve Havsa ilçemizde aşevi kuracağız. Havsa ilçemizde bulunan aşevini yenileyip kapasitesini arttırmak suretiyle hem Süloğlu hem de Lalapaşa ilçemizin aşevi hizmetlerinden faydalanmasına imkan sağlayacağız. Uzunköprü ilçemizde kuracağımız aşevi de Meriç ilçemize aşevi hizmeti verecek. Kuracağımız 5 aşevi ile Edirne'mizin 8 ilçesine de aşevi hizmeti vermiş olacağız" ifadelerini kullandı.

EDİRNE'NİN 8 İLÇESİNE, AŞEVİ KURULUYOR
EDİRNE'NİN 8 İLÇESİNE, AŞEVİ KURULUYOR
EDİRNE'NİN 8 İLÇESİNE, AŞEVİ KURULUYOR

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Hisarcık, Türkiye, Osmanlı, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'NİN 8 İLÇESİNE, AŞEVİ KURULUYOR - Son Dakika


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