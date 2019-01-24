Son Dakika Haberleri: Edirne Uğur Mumcu, Keşan'da Anıldı

Edirne Uğur Mumcu, Keşan'da Anıldı

2 saat önce

Uğur Mumcu, Keşan'da anıldıAnkara'da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde Edirne'nin Keşan İlçesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Edirne Uğur Mumcu, Keşan'da Anıldı, System.String[]
Uğur Mumcu, Keşan'da anıldı

Ankara'da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde Edirne'nin Keşan İlçesi'nde düzenlenen törenle anıldı.

Çarşı merkezindeki Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan, CHP parti üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği Keşan Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Gazeteci Bülent Saylam ve Avukat Belgin Şehirli birer konuşma yaptı. Anma töreni, Keşan Türkü Dostları Derneği tarafından 'Uğurlar olsun' ile 'Ankara'nın taşına bak' adlı türkülerin seslendirilmesi ve Uğur Mumcu Anıtı'na karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:49 Kaynak: DHA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Engelli Kardeşini Arayan Genç Kadına Yardım Eden Esra Erol, Fuhuş Ağını İfşa Etti Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi

Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 24.1.2019 17:53:28. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Edirne Uğur Mumcu, Keşan'da Anıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]