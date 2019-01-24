Edirne Uğur Mumcu, Keşan'da Anıldı
2 saat önce
Uğur Mumcu, Keşan'da anıldıAnkara'da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde Edirne'nin Keşan İlçesi'nde düzenlenen törenle anıldı.
Uğur Mumcu
, Keşan
'da anıldı Ankara
'da evinin önünde uğradığı bombalı suikast sonucu hayatını kaybeden gazeteci-yazar Uğur Mumcu, ölümünün 26'ncı yıl dönümünde Edirne
'nin Keşan İlçesi
'nde düzenlenen törenle anıldı.
Çarşı merkezindeki Uğur Mumcu Anıtı önünde gerçekleştirilen törene, Keşan Belediye Başkanı Mehmet Özcan
, CHP
parti üyeleri, Atatürkçü Düşünce Derneği
Keşan Şubesi üyeleri ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesinin ardından Gazeteci Bülent Saylam ve Avukat Belgin Şehirli birer konuşma yaptı. Anma töreni, Keşan Türkü Dostları Derneği tarafından 'Uğurlar olsun' ile 'Ankara'nın taşına bak' adlı türkülerin seslendirilmesi ve Uğur Mumcu Anıtı'na karanfillerin bırakılmasıyla sona erdi.
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 24.01.2019 03:49 Kaynak: DHA
Engelli Kardeşini Arayan Genç Kadına Yardım Eden Esra Erol, Fuhuş Ağını İfşa Etti
Akdeniz'de 5,1 Büyüklüğünde Deprem Meydana Geldi
Son Dakika! Antalya Valisi, Hortum Dehşetiyle İlgili Açıklamada Bulundu: 1 Ölü, 11 Yaralımız Var
İzmir'deki Trafik Kazasında Bir Polis Şehit Oldu